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غلق سلخانات دواجن في شحات

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 18 سبتمبر 2022, 01:35 صباحا
غلق سلخانات دواجن في شحات
حملة تفتيش على سلخانات الدواجن في شحات، 17 سبتمبر 2022. (مركز الرقابة على الأغذية)
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أعلن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، السبت، إيقاف نشاط بعض سلخانات الدواجن في مدينة شحات؛ لمخالفتها الاشتراطات الصحية.

جاء ذلك خلال حملة لمفتشي فرع المركز في البيضاء رفقة الأجهزة الضبطية على سلخانات الدواجن داخل مدينة شحات، حيث سجلت «مخالفات جسيمة»، وفق بيان صادر عن المركز.

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وتمثلت المخالفات في سوء النظافة العامة، وعدم التزام العاملين بالزي المخصص لهم وعملهم دون شهادات صحية، وافتقار السلخانات لبرنامجي مكافحة الآفات والأمن والسلامة.

وحيال ذلك، تقرر إيقاف نشاط بعض السلخانات إلى حين التقيد بالتوصيات الرقابية، وإحالة تقرير بالمخالفات إلى الحرس البلدي بمدينة شحات لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

حملة تفتيش على سلخانات الدواجن في شحات، 17 سبتمبر 2022. (مركز الرقابة على الأغذية)
حملة تفتيش على سلخانات الدواجن في شحات، 17 سبتمبر 2022. (مركز الرقابة على الأغذية)
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