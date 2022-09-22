«المدعي العسكري»: وزيرة العدل أصدرت أمرا بالإفراج الصحي عن منصور ضو

القاهرة - بوابة الوسط

قال مكتب المدعي العام العسكري إن وزيرة العدل بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، حليمة عبدالرحمن، أصدرت أمرًا بالإفراج الصحي عن القيادي في نظام القذافي، منصور ضو.

ونفى المكتب علاقته بقرار إطلاق ضو، مشيرًا إلى أنه كان مودعًا في السجن العسكري باعتباره عسكريًا، وقد صدر بحقه حكم إعدام من القضاء المدني في مصراتة، حسب بيان على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الخميس.

وأشار البيان إلى إحالة الأمر كما هو إلى مدير إدارة الشرطة العسكرية ليتصرف وفق القوانين واللوائح.

وشغل ضو منصب رئيس الأمن المكلف بحماية العقيد معمر القذافي، كما كان رئيسًا لـ«الحرس الشعبي»، واعتُقل في سرت يوم 20 أكتوبر العام 2011، ثم احتُجز في مدينة مصراتة حيث جرت محاكمته وصدر حكم بإعدامه.