موسكو: نحتاج إلى فندق موقت لاستئناف عمل السفارة في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

قالت روسيا إن سفارتها في ليبيا ستستأنف عملها في المستقبل القريب، وإنها تبحث عن فندق موقت لعمل السفارة، مضيفة أن سفيرا جديدا سيُعين.

وأوضح نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، أن بلاده تعتزم استئناف عمل سفارتها في طرابلس في المستقبل القريب، حسبما ذكر موقع «روسيا اليوم»، اليوم الإثنين.

وأضاف: «الآن نحن بحاجة إلى حل مسائل تنظيمية، لأنه لا يوجد مكان للعمل في الوقت الحالي، ونحتاج إلى إيجاد فندق بشكل موقت.. وفي القريب ستعلمون عن تعيين السفير».

ضمان الأمن.. هدف روسي قبل استئناف عمل السفارة

وفي أوائل سبتمبر الجاري، قال مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بوزارة الخارجية الروسية، ألكسندر كينشاك، إن بلاده تعمل بنشاط في القضايا التنظيمية والفنية على هدف استئناف عمل السفارة، مع التركيز على «ضمان الأمن» في المقام الأول.

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وتابع: «هناك فرص إضافية ستظهر بعد استئناف العمل للسفارة الروسية بطرابلس، كما أنه من المقرر افتتاح قنصلية عامة روسية في بنغازي»، متوقعا عودة الشركات الاقتصادية الروسية إلى ليبيا، عقب استقرار الأوضاع.

حكومة الدبيبة تخصص أراض لسفارات 4 دول

ووافق مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية الموقتة برئاسة عبدالحميد الدبيبة، الأحد الماضي، على تخصيص قطع أراضٍ لصالح سفارات أربع دول ليس بينها روسيا، والدول هي: الولايات المتحدة وتركيا وقطر والإمارات؛ وذلك ضمن مجمع حددته مصلحة الأملاك العامة للدولة شرق قاعدة معيتيقة الجوية في طرابلس.

وأضافت الحكومة، في بيان إعلان التخصيص أنه: «جارٍ التنسيق مع وزارة الخارجية فيما يخص باقي السفارات التي تتعامل بالمبدأ نفسه» مع الدولة الليبية وبعثاتها الدبلوماسية بالخارج.