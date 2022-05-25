وفد روسي في طرابلس لبحث إعادة افتتاح السفارة

القاهرة - بوابة الوسط

بحث وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي لشؤون القنصلية مراد احميمة مع وفد من الاتحاد الروسي الترتيبات اللازمة لإعادة افتتاح مقر السفارة الروسية في طرابلس.

جاء ذلك في اجتماع، أمس الثلاثاء، بمقر الوزارة في العاصمة، حيث رحب احميمة بالوفد الروسي، مثمنًا حرصه على تقديم الدعم اللازم لتنفيذ خطة إعادة فتح السفارة، حسب بيان الخارجية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الأربعاء.

وأكد مدير إدارة التخطيط بوزارة الخارجية الروسية، ورئيس الوفد حيدر رشيد أغانيد، أهمية تواجد السفارة في طرابلس؛ لدعم وتطوير العلاقات التاريخية بين البلدين، وتقديم الخدمات للمواطنين الراغبين في زيارة روسيا، معبرًا عن حرص حكومة بلاده على دعم أواصر الصداقة بين الشعبين.

وضم الوفد القائم بأعمال السفارة الروسية لدى ليبيا دجاشميد بولتايف، والسكرتير الثاني لدى السفارة الروسية في ليبيا سيرغي خاباروف.