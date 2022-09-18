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الحويج يدعم معرض التمور في درج

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 18 سبتمبر 2022, 12:20 صباحا
الحويج يدعم معرض التمور في درج
لقاء الحويج مع وفد من بلدية درج، 17 سبتمبر 2022. (وزارة الاقتصاد والتجارة)
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بحث وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد الحويج، السبت، مع عميد بلدية درج، تجهيزات معرض التمور الذي ينطلق قريبا في البلدية، وإمكانية دعم الوزارة له.

وحضر اللقاء رئيس اللجنة العليا لمعرض درج للتمور والإنتاج الزراعي وصناعات المصاحبة، ومندوب مكتبِ تنميةِ الصادرات في البلدية. وتلقى الوزير دعوة لحضور فعاليات المعرض، وفق بيان صادر عن الوزارة.

بدوه، أكد الحويج دعمه التام  للمشروعات الصغرى، وأنشطة الأسر المنتجة، منوها بمساهمة هذه المعارض في التعريف بالمنتج المحلي، وتعزيز قيمة الإنتاج الوطني باعتباره ركيزةً أساسية من ركائز النمو الاقتصادي. 

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الحويج يحظر استيراد التمور
وفي فبراير الماضي، أصدر الحويج قرارًا يقضي بإضافة التمور بكل أنواعها إلى قوائم السلع المحظور استيرادها اعتبارًا من تاريخ أول مارس، والمحددة في المادة 3 من القرار رقم 359 لسنة 2021.

وجاء قرار وزير الاقتصاد رقم «77» لسنة 2022 م بشأن إضافة أحكام إلى قراره رقم 359 لسنة 2021 بتحديد قوائم السلع المحظور تصديرها واستيرادها. وكلّف الوزير إدارة التجارة الخارجية والتعاون بالوزارة التنسيق مع الملحقين التجاريين بالسفارات الليبية بدول (تركيا – فرنسا - المغرب) واتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل عملية تصدير التمور الليبية، بما يتوافق وصحيح القانون، وذلك في إطار خطة عمل الوزارة لدعم الصناعات المحلية وإيجاد أسواق خارجية لها.

كما وجّه الوزير مجلس إدارة صندوق موازنة الأسعار بتخصيص أحد المخازن التابعة للصندوق بمدينة طرابلس واستخدامه في تسهيل عملية تسويق وتوزيع التمور المحلية.

لقاء الحويج مع وفد من بلدية درج، 17 سبتمبر 2022. (وزارة الاقتصاد والتجارة)
لقاء الحويج مع وفد من بلدية درج، 17 سبتمبر 2022. (وزارة الاقتصاد والتجارة)
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