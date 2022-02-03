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وزير الاقتصاد يقرر حظر استيراد التمور بكافة أنواعها

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 03 فبراير 2022, 08:30 مساء
وزير الاقتصاد يقرر حظر استيراد التمور بكافة أنواعها
وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج. (أرشيفية: وزارة الاقتصاد)
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أصدر وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج قرارًا إضافة التمور بكافة أنواعها إلى قوائم السلع المحظور استيرادها اعتبارًا من تاريخ أول مارس المقبل، والمحددة في المادة 3 من القرار رقم 359 لسنة 2021م.

وجاء قرار وزير الاقتصاد رقم 77 لسنة 2022 م بشأن إضافة أحكام إلى قراره رقم 359 لسنة 2021 م بتحديد قوائم السلع المحظور تصديرها واستيرادها.

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وكلّف الوزير إدارة التجارة الخارجية والتعاون بالوزارة التنسيق مع الملحقين التجاريين بالسفارات الليبية بدول (تركيا – فرنسا - المغرب) واتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل عملية تصدير التمور الليبية، بما يتوافق وصحيح القانون، وذلك في إطار خطة عمل الوزارة لدعم الصناعات المحلية وإيجاد أسواق خارجية لها.

كما وجّه الوزير مجلس إدارة صندوق موازنة الأسعار بتخصيص أحد المخازن التابعة للصندوق بمدينة طرابلس واستخدامه في تسهيل عملية تسويق وتوزيع التمور المحلية.

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