بلد المليوني نخلة.. مزارعو جالو يعيشون أزمة بسبب أسعار التمور

طرابلس - بوابة الوسط: سالم العبيدي | الإثنين 30 سبتمبر 2019, 03:31 مساء

يعاني مزارعو مدينة جالو (جنوب شرق ليبيا) من تدني أسعار التمور لهذا العام، على الرغم من أنهم المصدر الرئيسي لتسويق التمور في كل أنحاء ليبيا.

يصل إنتاج التمور في جالو، التي تحوي نحو مليوني نخلة في حوالي 5000 آلاف مزرعة، ما يفوق 120 ألف طن سنويًا.

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وقال مزارعون، في تصريحات إلى «بوابة الوسط» اليوم الإثنين، إن الأسعار تترواح بحسب جودة ونوع التمر من نصف دينار إلى دينار ونصف للكيلوجرام.

وحسب المزارعين، فإنه «لا يوجد تدخل واضح من الجهات ذات الاختصاص ومساعدة المزارعين في المنطقة التي تعتمد على موسم التمور»، محذرين من «العزوف عن زراعة النخيل».

وتنتج المدينة ما يزيد على 200 نوع من الرطب والتمور الناشفة، أهمها: الدقلة والصعيدي.

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