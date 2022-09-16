ذكرى يوم الشهيد توحد كشافة ليبيا (صور)

القاهرة - بوابة الوسط

توحدت فرق الكشافة من جميع أنحاء البلاد، اليوم الجمعة، في باحة ضريح شيخ الشهداء عمر المختار بمدينة سلوق، مع احتفال البلاد بيوم الشهيد التي تتزامن مع ذكرى استشهاد المختار.

وتداولت صفحات التواصل الاجتماعي الليبية صورا لـ300 كشاف وقائد من مفوضيات كشافة بنغازي وزوارة ومصراتة وسرت وهيئة السلامة (المطافئ) وآخرون في باحة الضريح. ورسم الكشافة لوحة جسدية خلف ضريح شيخ الشهداء، تمثل شعارات 26 مفوضية.

ذكري «يوم الشهيد»

تحيي ليبيا ذكري «يوم الشهيد» في 16 سبتمبر من كل عام، بالتزامن مع استشهاد شيخ الشهداء عمر المختار، وحدد القانون رقم «5» الصادر عن المجلس الوطني الانتقالي السابق بتاريخ 8 يناير 2012، «يوم الشهيد» باعتباره عطلة رسمية ضمن العطلات الوطنية والدينية.

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وفي هذه المناسبة، تعهد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، بتحمل المسؤولية والمضي قدما نحو الاستقرار والبناء، وذلك في تغريدة حسابه على «تويتر». أما رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي فقد اعتبر أن شيخ الشهداء عمر المختار سيبقى «رمزا لنضال الوطن ووحدته»، وذلك في الذكرى 91 لاستشهاده والتي تتزامن مع إحياء ليبيا لـ«يوم الشهيد» في 16 سبتمبر من كل عام.

فيما دعا رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، فتحي باشاغا، إلى الاهتداء بروح الشهداء لتحقيق المصالحة والاستقرار والوصول إلى وطن لا غالب فيه ولا مغلوب.

فرق الكشافة من جميع أنحاء البلاد توحدت حول ضريح شيخ الشهداء عمر المختار بمدينة سلوق، في ذكرى يوم الشهيد، 16 سبتمبر 2022. (فيسبوك)

فرق الكشافة من جميع أنحاء البلاد توحدت حول ضريح شيخ الشهداء عمر المختار بمدينة سلوق، في ذكرى يوم الشهيد، 16 سبتمبر 2022. (فيسبوك)

فرق الكشافة من جميع أنحاء البلاد توحدت حول ضريح شيخ الشهداء عمر المختار بمدينة سلوق، في ذكرى يوم الشهيد، 16 سبتمبر 2022. (فيسبوك)