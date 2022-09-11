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جلسة حوارية بشأن إجراءات مراقبة انتخابات المجالس البلدية في ترهونة الإثنين

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 11 سبتمبر 2022, 04:41 مساء
جلسة حوارية بشأن إجراءات مراقبة انتخابات المجالس البلدية في ترهونة الإثنين
الحملة التوعوية لانتخابات المجلس البلدي ترهونة بشوارع المدينة، 7 أغسطس 2022. (الإنترنت)
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تنظم اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية جلسة حوارية بشأن المفاهيم والإجراءات الخاصة بعملية مراقبة انتخابات المجالس البلدية، وذلك بمقر كلية الاقتصاد بجامعة الزيتونة في مدينة ترهونة، صباح غدٍ الإثنين.

وأوضحت اللجنة المركزية عبر صفحتها على «فيسبوك» اليوم الأحد، أن هذه الجلسة تأتي في إطار تنفيذ انتخاب المجلس البلدي ترهونة، وهي بعنوان «نظام المراقبة في انتخابات المجالس البلدية المفاهيم والإجراءات».

أهداف الجلسة الحوارية
وقالت اللجنة المركزية إن الجلسة الحوارية تهدف إلى «استيضاح دور المراقبين باعتبارهم أحد الأطراف الداعمة للعملية الانتخابية. وأداة لتحقيق مبدأ الإفصاح والشفافية لنفاذ المعلومة الانتخابية. كما تهدف أيضًا إلى استيضاح اللوائح والأنظمة الحاكمة لها وبيان الخطط التي تقدمت بها اللجنة في تذليل الصعاب أثناء إجراء الانتخابات».

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كما تهدف الجلسة الحوارية إلى توضيح «المعايير الدولية الحاكمة لعملية المراقبة، مع توضيح مجريات العمل والتشبيك بين اللجنة المركزية والمنظمات المهتمة بمجال العمل الرقابي لتوضيح الدروس المستفادة من المرحلة السابقة، من أجل النهوض والرفع من مهنية المراقب أثناء قيامه بمراقبة الانتخابات».

المستهدفون لحضور الجلسة الحوارية
ودعت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية منظمات المجتمع المدني المهتمة بالمراقبة الانتخابية إلى المشاركة وإثراء الجلسة الحوارية من خلال التواصل مع اللجنة الفرعية لانتخابات المجلس البلدي ترهونة، منوهة بأن المستهدفين لحضور هذه الجلسة منظمات المراقبة الانتخابات.

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