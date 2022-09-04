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تقديم موعد إقفال سجل الناخبين لانتخابات المجلس البلدي ترهونة

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 04 سبتمبر 2022, 10:28 مساء
تقديم موعد إقفال سجل الناخبين لانتخابات المجلس البلدي ترهونة
الحملة التوعوية لانتخابات المجلس البلدي ترهونة بشوارع المدينة. 8 أغسطس 2022. (الإنترنت)
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أعلنت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس المحلية، مساء اليوم الأحد، تقديم موعد إقفال سجل الناخبين 6 أيام عن الموعد المحدد يوم 11 سبتمبر الجاري، منوهة بأن آخر موعد للتسجيل بمنظومة الناخبين سيكون مساء غدٍ الإثنين.

وذكّرت اللجنة المركزية للانتخابات المحلية المواطنين ببلدية ترهونة، مساء اليوم الأحد، بأن قفل سجل الناخبين وآخر موعد للتسجيل بمنظومة التسجيل سيكون عند الساعة 11.59 من مساء يوم غد الإثنين الموافق 5 سبتمبر.

اللجنة المركزية تدعو مواطني ترهونة للتسجيل بمنظومة الناخبين
ودعت اللجنة عبر صفحتها على «فيسبوك» المواطنين ببلدية ترهونة إلى المبادرة بالتسجيل بمنظومة الناخبين قبل انقضاء المدة المعلنة، واستثمار الفرصة الأخيرة التي تمنحهم حق المشاركة في انتخاب مجلسهم البلدي واختيار القائمة الأصلح.

- فتح باب الترشح للانتخابات البلدية في ترهونة غدًا
- فتح باب الترشح لانتخابات «بلدي ترهونة» الإثنين المقبل
- انطلاق الحملة التوعوية للانتخابات البلدية في ترهونة

وأوضحت اللجنة المركزية للانتخابات المحلية للراغبين في التسجيل بمنظومة الناخبين أن بإمكانهم «التسجيل عبر إرسال رسالة نصية إلى الرقم 11711 تحتوي رقمك الوطني # رقم المركز الانتخابي».

وأعلنت اللجنة المركزية في 21 أغسطس، أن آخر موعد لإقفال التسجيل بمنظومة الناخبين في بلدية ترهونة سيكون يوم 11 سبتمبر الجاري، وذلك بعدما أعلنت فتح باب التسجيل للناخبين يوم 22 أغسطس، وفق ما نشرته اللجنة عبر موقعها على الإنترنت، حينها.

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