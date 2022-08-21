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فتح باب الترشح للانتخابات البلدية في ترهونة غدا

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 21 أغسطس 2022, 08:09 مساء
فتح باب الترشح للانتخابات البلدية في ترهونة غدا
الحملة التوعوية لانتخابات المجلس البلدي ترهونة بشوارع المدينة. (الإنترنت)
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أعلنت اللجنة المركزية للانتخابات المحلية، فتح باب الترشح لانتخابات المجلس البلدي ترهونة غدًا الإثنين، حتى 11 سبتمبر المقبل.

وأشارت اللجنة، في بيان عبر موقعها الإلكتروني، إلى أن تلقي طلبات الترشح سيكون وفق نظام القائمة المغلقة المطلقة، ومن خلال لجنتها الفرعية ترهونة، بمقرها قرب المجمع الإداري من الساعة 9 صباحًا، مطالبة الراغبين في تقديم طلبات الترشح بالالتزام بتعليمات اللجنة الفرعية.

- اللجنة المركزية: انطلاق الانتخابات المحلية في ترهونة

ولفتت إلى أن عملية تقديم طلبات الترشح تبدأ بتسجيل الدخول لمنظومة تسجيل المرشحين، التي ستكون متاحة أمام الممثل القانوني للقائمة المترشحة ابتداءً غد الإثنين، داعية الجميع إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية من فيروس «كورونا» وارتداء الكمامة أثناء تسليم المستندات الورقية.

وأعلنت اللجنة المركزية للانتخابات المحلية، مطلع الشهر الجاري، بدء العد التنازلي لاستئناف العملية الانتخابية للبلديات المستهدفة كافة، التي تشمل 11 بلدية أخرى، مؤكدة جاهزيتها «الكاملة لتنفيذ الاستحقاقات الانتخابية للبلديات، متى كانت الظروف ملائمة، وذلك وفق الإمكانات المتاحة، وتوفير الدعم الفني واللوجستي».

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