المجلس العسكري الزاوية يرفض أي جهة تسعى لجعل مدن المنطقة الغربية وليبيا ساحة حرب

القاهرة - بوابة الوسط

أكد المجلس العسكري الزاوية، رفضه «الشديد لأي جهة تسعى لجعل مدن المنطقة الغربية خاصة وليبيا عامة ساحة للحرب بين الأشقاء تحت أي زريعة كانت»، وفق بيان تلقت «بوابة الوسط» نسخة منه اليوم الجمعة.

وقال المجلس العسكري الزاوية في بيانه الصادر أمس الخميس، إنه يتابع الأحداث الجارية في ليبيا «من صراعات وحروب، ويعمل على حث كافة الكتائب والسرايا لوحدة الصف ودعم مؤسسات الدولة العسكرية والأمنية بالمنطقة الغربية «حرصا منه على وحدة الصف ونبذ الفرقة بين الليبيين».

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وأعلن المجلس العسكري الزاوية في البيان مباركته «كل الجهود المبذولة من قبل الأعيان والحكماء والشباب التي تعمل على تقريب وجهات النظر بين الأشقاء والابتعاد عن شبح الحروب».

يأتي ذلك بعد أسبوع من جهود التهدئة عقب التوتر الأمني الذي شهدته منطقة الجفارة والاشتباكات القصيرة التي وقعت الجمعة الماضية وتسببت في إصابة عائلة جراء سقوط قذائف عليها نتيجة تبادل القصف بين قوات موالية لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة وأخرى موالية لرئيس الحكومة المكلف من مجلس النواب.

