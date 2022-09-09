Atwasat

المجلس العسكري الزاوية يرفض أي جهة تسعى لجعل مدن المنطقة الغربية وليبيا ساحة حرب

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 09 سبتمبر 2022, 04:48 مساء
المجلس العسكري الزاوية يرفض أي جهة تسعى لجعل مدن المنطقة الغربية وليبيا ساحة حرب
تلاوة بيان المجلس العسكري الزاوية، الخميس 8 سبتمبر 2022. (فيديو)
alwasat radio

أكد المجلس العسكري الزاوية، رفضه «الشديد لأي جهة تسعى لجعل مدن المنطقة الغربية خاصة وليبيا عامة ساحة للحرب بين الأشقاء تحت أي زريعة كانت»، وفق بيان تلقت «بوابة الوسط» نسخة منه اليوم الجمعة.

وقال المجلس العسكري الزاوية في بيانه الصادر أمس الخميس، إنه يتابع الأحداث الجارية في ليبيا «من صراعات وحروب، ويعمل على حث كافة الكتائب والسرايا لوحدة الصف ودعم مؤسسات الدولة العسكرية والأمنية بالمنطقة الغربية «حرصا منه على وحدة الصف ونبذ الفرقة بين الليبيين».

- جهاز الإسعاف: دخول 4 سيارات إسعاف إلى ورشفانة لإخراج 21 عائلة عالقة
- عودة الهدوء بعد اشتباكات خلفت 5 جرحى من المدنيين في غوط أبوساق
- إصابة عائلة نتيجة اشتباكات بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة بمنقطة غوط أبوساق في ورشفانة

وأعلن المجلس العسكري الزاوية في البيان مباركته «كل الجهود المبذولة من قبل الأعيان والحكماء والشباب التي تعمل على تقريب وجهات النظر بين الأشقاء والابتعاد عن شبح الحروب».

يأتي ذلك بعد أسبوع من جهود التهدئة عقب التوتر الأمني الذي شهدته منطقة الجفارة والاشتباكات القصيرة التي وقعت الجمعة الماضية وتسببت في إصابة عائلة جراء سقوط قذائف عليها نتيجة تبادل القصف بين قوات موالية لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة وأخرى موالية لرئيس الحكومة المكلف من مجلس النواب.
 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تحقيقات | ليبيون ليسوا مثلنا

تحقيقات | ليبيون ليسوا مثلنا
«صباح الوسط» | هل تنافس المنصات الإلكترونية التلفزيون؟

«صباح الوسط» | هل تنافس المنصات الإلكترونية التلفزيون؟
كاركاتير خيري - المنظومات الإلكترونية في ليبيا

كاركاتير خيري - المنظومات الإلكترونية في ليبيا
المنتخب الجزائري يتوج بلقب كأس العرب للناشئين

المنتخب الجزائري يتوج بلقب كأس العرب للناشئين
جاكرتا تستعين بـ«الزومبي» لحض السكان على استخدام النقل العام

جاكرتا تستعين بـ«الزومبي» لحض السكان على استخدام النقل العام
القضاء الأميركي يتهم مستشار ترامب السابق بالاحتيال

القضاء الأميركي يتهم مستشار ترامب السابق بالاحتيال
تركيا ترفض قرارات اجتماع مجلس وزراء خارجية الجامعة العربية

تركيا ترفض قرارات اجتماع مجلس وزراء خارجية الجامعة العربية
انخفاض «مقلق» لعدد وحيد القرن جنوب أفريقيا

انخفاض «مقلق» لعدد وحيد القرن جنوب أفريقيا
تشارلز الثالث يخاطب البريطانيين والعالم يرثي الملكة إليزابيث

تشارلز الثالث يخاطب البريطانيين والعالم يرثي الملكة إليزابيث
محاولات للم شمل أوروبا في مواجهة ارتفاع أسعار الطاقة

محاولات للم شمل أوروبا في مواجهة ارتفاع أسعار الطاقة
مانشستر يونايتد يستهل الدوري الأوروبي بخسارة تاريخية من ريال سوسيداد

مانشستر يونايتد يستهل الدوري الأوروبي بخسارة تاريخية من ريال سوسيداد
متهم بعدة قضايا.. القبض على تاجر مخدرات هارب من سجن زليتن في بنغازي

متهم بعدة قضايا.. القبض على تاجر مخدرات هارب من سجن زليتن في بنغازي
قادة العالم يعزون في وفاة الملكة إليزابيث الثانية

قادة العالم يعزون في وفاة الملكة إليزابيث الثانية
النصر يعزز صفوف فريقه بمدرب صربي ولاعبين جدد

النصر يعزز صفوف فريقه بمدرب صربي ولاعبين جدد
وفاة الملكة إليزابيث عن عمر ناهز 96 عاما

وفاة الملكة إليزابيث عن عمر ناهز 96 عاما
تداعيات «كورونا».. أميركا تبحث عن سعاة بريد وألمانيا عن سباكين وأستراليا عن مهندسين

تداعيات «كورونا».. أميركا تبحث عن سعاة بريد وألمانيا عن سباكين وأستراليا عن ...
شاهد في «اقتصاد بلس»: هل تحل القروض الحكومية للشباب أزمة السكن في ليبيا؟

شاهد في «اقتصاد بلس»: هل تحل القروض الحكومية للشباب أزمة السكن في ليبيا؟
«هذا المساء»: مبعوث أممي جديد لليبيا: هل يلقى مصير أسلافه؟

«هذا المساء»: مبعوث أممي جديد لليبيا: هل يلقى مصير أسلافه؟
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
المبعوث الفرنسي يؤكد لـ«المشري» أهمية إجراء الانتخابات «سريعا»
المبعوث الفرنسي يؤكد لـ«المشري» أهمية إجراء الانتخابات «سريعا»
مؤتمر بالنيجر: ليبيا والجزائر لا تزالان أفضل الوجهات للمهاجرين من الصحراء الكبرى
مؤتمر بالنيجر: ليبيا والجزائر لا تزالان أفضل الوجهات للمهاجرين من...
دبلوماسي أميركي يروي تفاصيل جديدة عن «هجوم بنغازي».. ومآل 10 تحقيقات لـ«الكونغرس» حول الحادث
دبلوماسي أميركي يروي تفاصيل جديدة عن «هجوم بنغازي».. ومآل 10 ...
آمر حامية بني وليد يبحث مع عدد من الضباط احتياجات الوحدات العسكرية بالمدينة
آمر حامية بني وليد يبحث مع عدد من الضباط احتياجات الوحدات ...
نورلاند يوضح رسالة الأمم المتحدة والشركاء الدوليين للأطراف الليبية من اجتماع برلين
نورلاند يوضح رسالة الأمم المتحدة والشركاء الدوليين للأطراف ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
جويلي يوضح أسباب اشتباكات طرابلس.. ويؤكد: أعترف بالمجلس الرئاسي ولكن
جويلي يوضح أسباب اشتباكات طرابلس.. ويؤكد: أعترف بالمجلس ......
تقرير فرنسي يقدم قصة «صعود وسقوط التاجوري» نموذجا.. اشتباكات طرابلس تعيد تشكيل المشهد الأمني بعمق
تقرير فرنسي يقدم قصة «صعود وسقوط التاجوري» نموذجا.. اشتباكات......
صوان يرد على قرار المدعي العسكري منعه من السفر وضبطه
صوان يرد على قرار المدعي العسكري منعه من السفر وضبطه...
سقوط طائرة في ضواحي بنغازي (صور)
سقوط طائرة في ضواحي بنغازي (صور)...
القيادة العامة: الطائرة المدمرة قرب بنينا كانت مسلحة بصاروخين
القيادة العامة: الطائرة المدمرة قرب بنينا كانت مسلحة ......
المزيد
المبعوث الإيطالي: جددنا في برلين التأكيد على دعم مسار شامل للانتخابات في ليبيا بأسرع وقت
المبعوث الإيطالي: جددنا في برلين التأكيد على دعم مسار شامل ......
ضبط وافد في حالة سكر ظاهر وسط أجدابيا
ضبط وافد في حالة سكر ظاهر وسط أجدابيا...
المجلس العسكري الزاوية يرفض أي جهة تسعى لجعل مدن المنطقة الغربية وليبيا ساحة حرب
المجلس العسكري الزاوية يرفض أي جهة تسعى لجعل مدن المنطقة ......
نورلاند يوضح رسالة الأمم المتحدة والشركاء الدوليين للأطراف الليبية من اجتماع برلين
نورلاند يوضح رسالة الأمم المتحدة والشركاء الدوليين للأطراف ......
آمر حامية بني وليد يبحث مع عدد من الضباط احتياجات الوحدات العسكرية بالمدينة
آمر حامية بني وليد يبحث مع عدد من الضباط احتياجات الوحدات ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط