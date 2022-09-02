عودة الهدوء بعد اشتباكات خلفت 5 جرحى من المدنيين في غوط أبوساق

القاهرة - بوابة الوسط

أكد جهاز الإسعاف والطوارئ «عودة الهدوء» إلى منطقة غوط أبوساق في ورشفانة جنوب غرب طرابلس، بعد اشتباكات بين مجموعات مسلحة خلفت 5 جرحى من المدنيين اندلعت مساء اليوم الجمعة.

وقال جهاز الإسعاف والطوارئ عبر صفحته على «فيسبوك» إن «الوضع هدوء في كافة محاور القتال وحصيلة مبدئية إصابة 5 مدنيين بإصابات طفيفة ولا صحة لغير ما يروج من ذلك من أخبار» بشأن الاشتباكات.

- إصابة عائلة نتيجة اشتباكات بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة بمنقطة غوط أبوساق في ورشفانة

وتعود الإصابات الخمسة لأفراد من «عائلة محمد ضوء بن موسى» سقطت على منزلهم قذيفة جراء الاشتباكات التي اندلعت بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة بين عناصر الكتيبة 55 بقيادة معمر الضاوي الموالية لرئيس الحكومة المكلف من مجلس النواب فتحي باشاغا، وعناصر تتبع المدعو رمزي اللفع المحسوب على حكومة الوحدة الوطنية.

وأوضحت مصحة الفهد التخصصي عبر صفحتها على «فيسبوك» أنها استقبلت «عائلة محمد ضوء بن موسي» بمقرها بعدما سقط على منزل العائلة قاذف جراء الاشتباكات، مشيرة إلى أن أحد أفراد العائلة مصاب بجروح بليغة وهو في حالة خيرة بينما بقية أفراد الأسرة حالتهم مستقرة.

سيارات إسعاف متمركزة أمام مصحة الفهد الجمعة 2 سبتمبر 2022. (مصحة الفهد)

سيارات إسعاف متمركزة أمام مصحة الفهد الجمعة 2 سبتمبر 2022. (مصحة الفهد)

أحد المصابين جراء اشتباكات في غوط أبوساق بورشفانة، الجمعة 2 سبتمبر 2022. (مصحة الفهد)