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إصابة عائلة نتيجة اشتباكات بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة بمنقطة غوط أبوساق في ورشفانة

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 02 سبتمبر 2022, 09:44 مساء
إصابة عائلة نتيجة اشتباكات بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة بمنقطة غوط أبوساق في ورشفانة
احتراق إحدى السيارات المسلحة نتيجة الاشتاكات في غوط أبوساق بمنطقة ورشفانة، الجمعة 2 سبتمبر 2022. (فيديو)
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أكدت «مصحة الفهد الطبية التخصصية»، مساء اليوم الجمعة، عن استقبالها عائلة مصابة نتيجة سقوط قذيفة على منزلهم جراء اشتباكات مسلحة تشهدها منطقة غوط أبوساق بورشفانة، معلنة «الطوارئ القصوى» نتيجة الاشتباكات الدائرة داخل منطقة السواني، مطالبة جميع طاقمها الطبي إلى الالتحاق بأعمالها بمقر المستشفى على الفور، وفق ما نشرته المصحة عبر صفحتها على «فيسبوك».

وتشهد منطقة غوط أبوساق في ورشفانة التي تبعد عن مركز العاصمة طرابلس أكثر من 35 كلم متر، اشتباكات بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة بين عناصر الكتيبة 55 بقيادة معمر الضاوي الموالية لرئيس الحكومة المكلف من مجلس النواب فتحي باشاغا، وعناصر تتبع المدعو رمزي اللفع المحسوب على حكومة الوحدة الوطنية.

وأوضحت مصحة الفهد التخصصي أنها استقبلت «عائلة محمد ضوء بن موسي» بمقرها بعدما سقط على منزل العائلة قاذف جراء الاشتباكات الدائرة، مشيرة إلى أن أحد أفراد العائلة مصاب بجروح بليغة وهو في حالة خيرة بينما بقية أفراد الأسرة حالتهم مستقرة.   

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