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شاهد في «وسط الخبر»: ملابسات منع النواب من السفر لبنغازي وتداعيات الموقف

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 06 سبتمبر 2022, 12:27 صباحا
شاهد في «وسط الخبر»: ملابسات منع النواب من السفر لبنغازي وتداعيات الموقف
برنامج «وسط الخبر» على قناة «الوسط» (WTV)، الإثنين 5 سبتمبر 2022
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سلطت الحلقة الجديدة من برنامج «وسط الخبر» على قناة «الوسط» (WTV)، الإثنين، الضوء على واقعة منع نواب بملجس النواب من مغادرة العاصمة طرابلس إلى مدينة بنغازي، لحضور جلسة تعذر انعقادها، في سياق خلاف يتصاعد بين رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح ورئيس المحكمة العليا المستشار محمد الحافي، على ضوء تفعيل الدائرة الدستورية بالمحكمة، والنظر في التعديلات الدستورية الصادرة عن مجلس النواب.

وفي وقت سابق، طالب عقيلة صالح النائب العام بالتحقيق في واقعة منع أعضاء من مجلس النواب من السفر من مدينة طرابلس إلى مدينة بنغازي، حيث كانت ستنعقد جلسة رسمية لمجلس النواب.

- عقيلة صالح يطالب النائب العام بالتحقيق في منع أعضاء بـ«النواب» من السفر لبنغازي
- بليحق: تعذر عقد جلسة «النواب» هذا الأسبوع

ولاحقًا، حمل عدد من أعضاء مجلس النواب المتواجدين في مدينة بنغازي، حكومة الوحدة الوطنية الموقتة المسؤولية عن سلامة زملائهم في طرابلس، مطالبين النائب العام بالتحقيق في منعهم من السفر إلى بنغازي لحضور الجلسة المقررة في بنغازي.

من منع النواب من اللحاق بجلسة بنغازي، وما تداعيات الموقف، وهل ثمة علاقة بالخلاف بين عقيلة صالح والمستشار محمد الحافي؟ كلها أسئلة طرحها البرنامج على كل من: عضو المجلس الأعلى للدولة بلقاسم قزيط، وعضو مجلس النواب إبراهيم الزغيد والمحلل السياسي إسلام الحاجي.

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