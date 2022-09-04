بلينكن: ندعم وساطة باتيلي في اتفاق على إطار دستوري وجدول زمني للانتخابات في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

عبر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، عن دعم بلاده «جهود (المبعوث الأممي الجديد إلى ليبيا عبدالله باتيلي) للتوسط في اتفاق لوضع إطار دستوري وجدول زمني للانتخابات في ليبيا»، جاء ذلك في تغريدة عبر حساب بلينكن بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، حيث عبر عن ترحيب الولايات المتحدة بالمبعوث الأممي الجديد.

في السياق ذاته، شدد بيان لوزارة الخارجية الأميركية، على تقديم الولايات المتحدة الدعم الكامل للمبعوث الأممي، داعية المجتمع الدولي إلى العمل بشكل وثيق مع عبدالله باتيلي.

وأضاف البيان: «تشجع واشنطن المبعوث الأممي إلى ليبيا على إعطاء الأولوية للجهود المبذولة لضمان الشفافية والمساءلة في مؤسسات الدولة الليبية، وكذلك عمل بعثة الأمم المتحدة لمراقبة وقف إطلاق النار لأنها تساعد اللجنة الليبية العسكرية المشتركة (5+5) في الإشراف على الانسحاب الفوري لجميع القوات الأجنبية والمقاتلين والمرتزقة».

عبدالله باتيلي ثامن مبعوث أممي إلى ليبيا

وأعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، تعيين عبدالله باتيلي مبعوثًا أمميًا إلى ليبيا، فجر السبت، وشغل الدبلوماسي السنغالي منصب ممثل الأمم المتحدة في أفريقيا الوسطى، وعمل أيضًا مستشارًا خاصًا للأمين العام لشؤون مدغشقر ونائبًا للممثل الخاص لبعثة الأمم المتحدة في مالي.

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وقبل باتيلي جرى إحصاء سبعة ممثلين خاصين للأمين العام للأمم المتحدة، منهم أربعة أوروبيين واثنان من الشرق الأوسط، وذلك منذ تفجر الأزمة الليبية عقب سقوط معمر القذافي العام 2011. وآخر هؤلاء الدبلوماسي السلوفاكي يان كوبيش، الذي عُيِّن في يناير 2021، وبعد 11 شهرًا تخلى عن المنصب واستقال في نوفمبر من العام ذاته.

من جهته، قال السفير الأميركي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، إن بلاده «تدعم بالكامل جهود الممثل الخاص للأمين العام عبدالله باتيلي للتوسط في العملية السياسية التي يقودها الليبيون».

تغريدة بلينكن. (تويتر)