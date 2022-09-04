Atwasat

بلينكن: ندعم وساطة باتيلي في اتفاق على إطار دستوري وجدول زمني للانتخابات في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 04 سبتمبر 2022, 10:58 صباحا
بلينكن: ندعم وساطة باتيلي في اتفاق على إطار دستوري وجدول زمني للانتخابات في ليبيا
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، في المعهد الأميركي للسلام. 28 يوليو 2022. (أرشيفية: أ. ف ب)
alwasat radio

عبر  وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، عن دعم بلاده «جهود (المبعوث الأممي الجديد إلى ليبيا عبدالله باتيلي) للتوسط في اتفاق لوضع إطار دستوري وجدول زمني للانتخابات في ليبيا»، جاء ذلك في تغريدة عبر حساب بلينكن بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، حيث عبر عن ترحيب الولايات المتحدة بالمبعوث الأممي الجديد.

في السياق ذاته، شدد بيان لوزارة الخارجية الأميركية، على تقديم الولايات المتحدة الدعم الكامل للمبعوث الأممي، داعية المجتمع الدولي إلى العمل بشكل وثيق مع عبدالله باتيلي.

وأضاف البيان: «تشجع واشنطن المبعوث الأممي إلى ليبيا على إعطاء الأولوية للجهود المبذولة لضمان الشفافية والمساءلة في مؤسسات الدولة الليبية، وكذلك عمل بعثة الأمم المتحدة لمراقبة وقف إطلاق النار لأنها تساعد اللجنة الليبية العسكرية المشتركة (5+5) في الإشراف على الانسحاب الفوري لجميع القوات الأجنبية والمقاتلين والمرتزقة».

عبدالله باتيلي ثامن مبعوث أممي إلى ليبيا
وأعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، تعيين عبدالله باتيلي مبعوثًا أمميًا إلى ليبيا، فجر السبت، وشغل الدبلوماسي السنغالي منصب ممثل الأمم المتحدة في أفريقيا الوسطى، وعمل أيضًا مستشارًا خاصًا للأمين العام لشؤون مدغشقر ونائبًا للممثل الخاص لبعثة الأمم المتحدة في مالي.

- الخارجية الألمانية تعلق على تعيين عبدالله باتيلي مبعوثا أمميا لدى ليبيا
- «الرئاسي» يرحب بتعيين باتيلي مبعوثا أمميا: لديه خبرة ومطلع على الملف الليبي
- الثامن منذ ثورة فبراير.. البعثة الأممية تعلن رسميا السنغالي باتيلي رئيسا لها

وقبل باتيلي جرى إحصاء سبعة ممثلين خاصين للأمين العام للأمم المتحدة، منهم أربعة أوروبيين واثنان من الشرق الأوسط، وذلك منذ تفجر الأزمة الليبية عقب سقوط معمر القذافي العام 2011. وآخر هؤلاء الدبلوماسي السلوفاكي يان كوبيش، الذي عُيِّن في يناير 2021، وبعد 11 شهرًا تخلى عن المنصب واستقال في نوفمبر من العام ذاته.

من جهته، قال السفير الأميركي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، إن بلاده «تدعم بالكامل جهود الممثل الخاص للأمين العام عبدالله باتيلي للتوسط في العملية السياسية التي يقودها الليبيون».

تغريدة بلينكن. (تويتر)
تغريدة بلينكن. (تويتر)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ترامب يرد على بايدن ويصفه بأنه «عدو الدولة»

ترامب يرد على بايدن ويصفه بأنه «عدو الدولة»
«حماس» تعلن تنفيذ حكم الإعدام بحق شخصين بتهمة «التخابر مع الاحتلال»

«حماس» تعلن تنفيذ حكم الإعدام بحق شخصين بتهمة «التخابر مع الاحتلال»
الجيش الأميركي يتدخل لمساعدة عاصمة ميسيسيبي المحرومة من المياه

الجيش الأميركي يتدخل لمساعدة عاصمة ميسيسيبي المحرومة من المياه
ليفربول يواصل نزيف النقاط بتعادل سلبي أمام إيفرتون في «البريميرليغ»

ليفربول يواصل نزيف النقاط بتعادل سلبي أمام إيفرتون في «البريميرليغ»
مصر.. زلزال بقوة 3.7 ريختر يضرب جنوب مرسى مطروح

مصر.. زلزال بقوة 3.7 ريختر يضرب جنوب مرسى مطروح
إيران تجهز 51 مدينة بأنظمة دفاع مدني تحسبا لأي هجوم

إيران تجهز 51 مدينة بأنظمة دفاع مدني تحسبا لأي هجوم
فهد البيلاح لـ«بوابة الوسط»: نستعد لإقامة بطولتين والفروسية الشعبية إرث تاريخي لشعبنا

فهد البيلاح لـ«بوابة الوسط»: نستعد لإقامة بطولتين والفروسية الشعبية إرث تاريخي ...
أجمل أهداف الدور السداسي للدوري الليبي الممتاز 2021-2022

أجمل أهداف الدور السداسي للدوري الليبي الممتاز 2021-2022
الأمم المتحدة تتبني قرارا لمصلحة ضحايا الاغتصاب الجنسي

الأمم المتحدة تتبني قرارا لمصلحة ضحايا الاغتصاب الجنسي
إردوغان محذرا اليونان: ستدفعون الثمن حال انتهاك المجال الجوي التركي

إردوغان محذرا اليونان: ستدفعون الثمن حال انتهاك المجال الجوي التركي
التوحّد محور مسلسل كوري مثير للجدل

التوحّد محور مسلسل كوري مثير للجدل
كاركاتير خيري - مشاريع البنية التحتية في ليبيا

كاركاتير خيري - مشاريع البنية التحتية في ليبيا
مئات الروس يودعون غورباتشيف وبوتين يغيب عن الجنازة

مئات الروس يودعون غورباتشيف وبوتين يغيب عن الجنازة
الثامن منذ ثورة فبراير.. البعثة الأممية تعلن رسميا السنغالي باتيلي رئيسا لها

الثامن منذ ثورة فبراير.. البعثة الأممية تعلن رسميا السنغالي باتيلي رئيسا لها
رسميا.. غوتيريس يعيِّن السنغالي عبدالله باتيلي مبعوثا أمميا إلى ليبيا

رسميا.. غوتيريس يعيِّن السنغالي عبدالله باتيلي مبعوثا أمميا إلى ليبيا
فلاشينغ ميدوز: سيرينا تودّع ولن تعيد النظر في قرار اعتزالها «لكن لا أحد يعلم»

فلاشينغ ميدوز: سيرينا تودّع ولن تعيد النظر في قرار اعتزالها «لكن لا أحد يعلم»
جهاز الإسعاف: دخول 4 سيارات إسعاف إلى ورشفانة لإخراج 21 عائلة عالقة

جهاز الإسعاف: دخول 4 سيارات إسعاف إلى ورشفانة لإخراج 21 عائلة عالقة
واشنطن تعلن عن صفقة أسلحة بـ1.1 مليار دولار لتايوان

واشنطن تعلن عن صفقة أسلحة بـ1.1 مليار دولار لتايوان
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
رصف 4 شوارع في بنغازي
رصف 4 شوارع في بنغازي
الجزائر ترحب بتعيين باتيلي وتدعو الأطراف الليبية إلى الاستفادة من «التطور الإيجابي»
الجزائر ترحب بتعيين باتيلي وتدعو الأطراف الليبية إلى الاستفادة من...
«الشؤون الاجتماعية» تنظم دورة حول مكافحة الاتجار بالبشر
«الشؤون الاجتماعية» تنظم دورة حول مكافحة الاتجار بالبشر
الأرصاد: كتلة هوائية ساخنة على أغلب مناطق غرب ليبيا
الأرصاد: كتلة هوائية ساخنة على أغلب مناطق غرب ليبيا
«الأرصاد» يحذر الصيادين على ساحل درنة
«الأرصاد» يحذر الصيادين على ساحل درنة
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
جويلي يوضح أسباب اشتباكات طرابلس.. ويؤكد: أعترف بالمجلس الرئاسي ولكن
جويلي يوضح أسباب اشتباكات طرابلس.. ويؤكد: أعترف بالمجلس ......
بالأسماء.. 51759 متقدما للاستفادة من برنامج الإقراض السكني في بنغازي
بالأسماء.. 51759 متقدما للاستفادة من برنامج الإقراض السكني ......
تقرير فرنسي يقدم قصة «صعود وسقوط التاجوري» نموذجا.. اشتباكات طرابلس تعيد تشكيل المشهد الأمني بعمق
تقرير فرنسي يقدم قصة «صعود وسقوط التاجوري» نموذجا.. اشتباكات......
«الأمن الداخلي» يعلن ضبط رئيس النادي الليبي للسيارات ومدير مفوضية المجتمع المدني (فيديو)
«الأمن الداخلي» يعلن ضبط رئيس النادي الليبي للسيارات ومدير ......
صوان يرد على قرار المدعي العسكري منعه من السفر وضبطه
صوان يرد على قرار المدعي العسكري منعه من السفر وضبطه...
المزيد
الإسكان تعلن إزالة مبان لـ«دواع أمنية»
الإسكان تعلن إزالة مبان لـ«دواع أمنية»...
بلينكن: ندعم وساطة باتيلي في اتفاق على إطار دستوري وجدول زمني للانتخابات في ليبيا
بلينكن: ندعم وساطة باتيلي في اتفاق على إطار دستوري وجدول ......
ارتفاع سعر الدولار مقابل الدينار الليبي في السوق الرسمية
ارتفاع سعر الدولار مقابل الدينار الليبي في السوق الرسمية...
«الأرصاد» يحذر الصيادين على ساحل درنة
«الأرصاد» يحذر الصيادين على ساحل درنة...
الأرصاد: كتلة هوائية ساخنة على أغلب مناطق غرب ليبيا
الأرصاد: كتلة هوائية ساخنة على أغلب مناطق غرب ليبيا...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط