«الرئاسي» يرحب بتعيين باتيلي مبعوثا أمميا: لديه خبرة ومطلع على الملف الليبي

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن المجلس الرئاسي ترحيبه بتعيين الدبلوماسي السنغالي عبدالله باتيلي مبعوثًا أمميًا إلى ليبيا، خلفًا للسلوفاكي يان كوبيش.

وأشاد المجلس الرئاسي، في بيان اليوم السبت، بـ«خبرة الدبلوماسي السنغالي واطلاعه على الملف الليبي، وكذلك بجهوده في تقييم ودراسة هيكلة البعثة الأممية إلى ليبيا».

إشادة بدور الأمم المتحدة في دعم وصول اللليبين إلى «حلول سلمية»

وشدد البيان على أهمية دور الأمين العام للأمم المتحدة في «دعم مساعي الليبيين للوصول إلى حلول سلمية، من خلال البعثة الأممية وللذهاب إلى الانتخابات البرلمانية والرئاسية في أقرب وقت».

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هل يكون لباتيلي أثرا إيجابيا في الوصول إلى الديمقراطية؟

وأضاف البيان: «نأمل أن يسهم باتيلي بخبرته الواسعه في مساعدة الليبيين في الانتقال إلى الدولة الديمقراطية المدنية الحديثة التي يتطلع إليها الشعب الليبي».

وفجر اليوم، أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس تعيين باتيلي مبعوثًا أمميًا إلى ليبيا، وهو الذي شغل منصب ممثل الأمم المتحدة في أفريقيا الوسطى، وعمل أيضًا مستشارًا خاصًا للأمين العام لشؤون مدغشقر ونائبًا للممثل الخاص لبعثة الأمم المتحدة في مالي.