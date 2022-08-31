رابطة «ضحايا ترهونة» تطالب بدعم جهود البحث عن المفقودين

القاهرة - بوابة الوسط

دعت رابطة «ضحايا ترهونة» إلى دعم الدولة وتسهيل عمليات البحث عن الأشخاص ضحايا الاختفاء القسري، وإطلاع أهاليهم على التقدم المنجز في هذا الملف بانتظام.

جاء ذلك في بيان على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الثلاثاء، لمناسبة اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري.

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وجددت الرابطة مطالبتها لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، ومكتب النائب العام، ووزارة العدل، والجهات الضبطية بالعمل على أوامر الضبط والتحري، وفتح التحقيقات، ومقاضاة الجناة، وكشف الحقيقة لذوي الضحايا، في سبيل التعرف على مصير المفقودين.

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كما طالبت الرابطة بضمان عدم إفلات المجرمين من العقاب وخصوصا «المطلوبين الذين يتجولون بحرية في دول الجوار».