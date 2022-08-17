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الصور: فتح 280 قضية بشأن مقابر ترهونة.. والتحقيق مع 20 متهما

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 17 أغسطس 2022, 04:36 مساء
الصور: فتح 280 قضية بشأن مقابر ترهونة.. والتحقيق مع 20 متهما
النائب العام المستشار الصديق الصور خلال مؤتمر صحفي، 17 أغسطس 2022، (صورة من بث مباشر)
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أعلن النائب العام الصديق الصور، اليوم الأربعاء، فتح 280 قضية تتعلق بالمقابر الجماعية المكتشفة حديثًا في مدينة ترهونة، لافتًا إلى إحالة عشر قضايا منها إلى المحاكم، وتوجيه تهم القتل والتعذيب والخطف والإخفاء القسري والسطو المسلح والسرقة إلى 20 متهمًا.

ورفض الصور خلال مؤتمر صحفي، استغلال القضية لأغراض سياسية وإعلامية، وقال: «ما يعنينا بالدرجة الأولى هم أسر الضحايا المتابعين مع مكتب النائب العام، ولا يهمنا من يريد الاستفادة من القضية لخدمة أغراض سياسية أو إعلامية».

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وقال إن ملف المقابر الجماعية في ترهونة يحمل كل «معاني الإبادة»، لافتًا إلى إعطاء الملف أهمية بالغة وتكليف رئيس نيابة ومجموعة من الأعضاء لمباشرة التحقيق وسرعة إنهائه، متحدثًا عن استخراج 259 جثة من 82 مقبرة في ترهونة وضواحيها، فيما جرى التعرف على هوية 120 جثة.

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