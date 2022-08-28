الدبيبة يكلف لجنتين لحصر الأضرار في طرابلس المركز وأبوسليم

القاهرة - بوابة الوسط

قرر رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، تكليف لجنتين لحصر الأضرار ببلديتي طرابلس المركز وأبوسليم خلال أحداث يومي الجمعة والسبت الموافق 26 و27 من أغسطس الجاري، وذلك في خطابين إلى وكيل وزارة التنمية المحلية ومدير إدارة المشروعات بوزارة الحكم المحلي وكل من وكيلي المجلس البلدي لبلديتي أبوسليم وطرابلس، ومديري مكتبي الإسكان والمرافق بالبلديتين.

ونص الخطابان على تحديد قيمة التعويضات ورفع تقرير بشأنها إلى رئيس حكومة الوحدة الوطنية في غضون أسبوع.

كما كلف الدبيبة جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية بصيانة المقار الإدارية التي تعرضت للأضرار، وذلك في خطاب إلى مدير عام الجهاز.

هدوء في العاصمة طرابلس

واستمرت أجواء الهدوء الحذر في العاصمة طرابلس اليوم الأحد، بعد اشتباكات ليلة الجمعة وصباح السبت وأسفرت عن مقتل 32 شخصًا على الأقل وإصابة 159 آخرين، حسب آخر حصيلة لوزارة الصحة بحكومة الوطنية.

وبثت شركة الخدمات العامة، تسجيلًا مصورًا لعمليات إزالة آثار الاشتباكات من أمام مستشفى الحروق، وبريد شارع الزاوية، ومنطقة باب بن غشير.