داخلية «النواب» تطلب تحقيقا عاجلا في اشتباكات العاصمة طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

أعرب رئيس لجنة الشؤون الداخلية بمجلس النواب سليمان الحراري اليوم عن إدانته الشديدة للتصعيد الأمني الخطير في العاصمة طرابلس في اليومين الماضيين، والذي تسبب في حصيلة ثقيلة من القتلى من المدنيين، داعيًا إلى إطلاق تحقيق عاجل لكشف ملابسات الأحداث الماضية والمتسبب في اندلاع الاشتباكات المسلحة في طرابلس.

وقال الحراري في تصريح نقله الموقع الرسمي لمجلس النواب: إن الاقتتال وسط شوارع المدينة يشكل تهديدًا لحياة المدنيين والممتلكات العامة والخاصة والمؤسسات المدنية، مؤكدًا أنه «لا يجب التهاون في مثل هذه الأفعال الإجرامية التي تعرض حياة سكان المدينة للخطر، ويجب اتخاذ أقصى العقوبات حيال المتسببين في زعزعة أمن المدينة».

هدوء في العاصمة طرابلس

واستمرت أجواء الهدوء الحذر في العاصمة طرابلس، اليوم الأحد، بعد اشتباكات ليلة الجمعة وصباح السبت وأسفرت عن مقتل 32 شخصًا على الأقل وإصابة 159 آخرين، حسب آخر حصيلة لوزارة الصحة بحكومة الوطنية.

وبثت شركة الخدمات العامة، تسجيلًا مصورًا لعمليات إزالة آثار الاشتباكات من أمام مستشفى الحروق، وبريد شارع الزاوية، ومنطقة باب بن غشير.