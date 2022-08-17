مديرية أمن طرابلس: تحرير 5 مختطفين أجانب في سوق الجمعة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت مديرية أمن طرابلس، اليوم الأربعاء، تحرير خمسة مختطفين أجانب في سوق الجمعة والقبض على خاطفيهم.

وقالت المديرية في بيان إن «مركز شرطة سوق الجمعة تلقى بلاغًا بوجود أشخاص محتجزين في أحد المنازل بمنطقة سوق الجمعة قرب معهد 15 الطير». وذكر البيان أن «عاملًا أجنبيًا كان متواجدًا في فناء المعهد لاحظ وجود أشخاص يلوحون خلف نوافذ أحد المنازل فأبلغ أحد المواطنين الذي سارع بتقديم بلاغ لمركز شرطة سوق الجمعة».

وتابعت المديرية «أن أعضاء التحري توجهوا للمنزل، حيث اتضح وجود خمسة مختطفين من جنسية أجنبية محتجزين منذ 11 يومًا، وأفادوا بأن 5 أشخاص من جنسيتهم خطفوهم وحجزوهم في هذا المنزل». وشكل المركز فريقًا للبحث والتحري عن المتهمين وجرى القبض عليهم والتحقيق معهم وإحالتهم لجهات الاختصاص، وفق البيان.

أحد المتهمين بخطف الأجانب في سوق الجمعة، 17 أغسطس 2022. (مديرية أمن طرابلس)

أحد المتهمين بخطف الأجانب في سوق الجمعة، 17 أغسطس 2022. (مديرية أمن طرابلس)

أحد المتهمين بخطف الأجانب في سوق الجمعة، 17 أغسطس 2022. (مديرية أمن طرابلس)

أحد المتهمين بخطف الأجانب في سوق الجمعة، 17 أغسطس 2022. (مديرية أمن طرابلس)