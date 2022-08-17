Atwasat

مديرية أمن طرابلس: تحرير 5 مختطفين أجانب في سوق الجمعة

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 17 أغسطس 2022, 06:20 مساء
مديرية أمن طرابلس: تحرير 5 مختطفين أجانب في سوق الجمعة
أحد المتهمين بخطف الأجانب في سوق الجمعة، 17 أغسطس 2022. (مديرية أمن طرابلس)
alwasat radio

أعلنت مديرية أمن طرابلس، اليوم الأربعاء، تحرير خمسة مختطفين أجانب في سوق الجمعة والقبض على خاطفيهم. 

وقالت المديرية في بيان إن «مركز شرطة سوق الجمعة تلقى بلاغًا بوجود أشخاص محتجزين في أحد المنازل بمنطقة سوق الجمعة قرب معهد 15 الطير». وذكر البيان أن «عاملًا أجنبيًا كان متواجدًا في فناء المعهد لاحظ وجود أشخاص يلوحون خلف نوافذ أحد المنازل فأبلغ أحد المواطنين الذي سارع بتقديم بلاغ لمركز شرطة سوق الجمعة».

وتابعت المديرية «أن أعضاء التحري توجهوا للمنزل، حيث اتضح وجود خمسة مختطفين من جنسية أجنبية محتجزين منذ 11 يومًا، وأفادوا بأن 5 أشخاص من جنسيتهم خطفوهم وحجزوهم في هذا المنزل». وشكل المركز فريقًا للبحث والتحري عن المتهمين وجرى القبض عليهم والتحقيق معهم وإحالتهم لجهات الاختصاص، وفق البيان.

أحد المتهمين بخطف الأجانب في سوق الجمعة، 17 أغسطس 2022. (مديرية أمن طرابلس)
أحد المتهمين بخطف الأجانب في سوق الجمعة، 17 أغسطس 2022. (مديرية أمن طرابلس)
أحد المتهمين بخطف الأجانب في سوق الجمعة، 17 أغسطس 2022. (مديرية أمن طرابلس)
أحد المتهمين بخطف الأجانب في سوق الجمعة، 17 أغسطس 2022. (مديرية أمن طرابلس)
أحد المتهمين بخطف الأجانب في سوق الجمعة، 17 أغسطس 2022. (مديرية أمن طرابلس)
أحد المتهمين بخطف الأجانب في سوق الجمعة، 17 أغسطس 2022. (مديرية أمن طرابلس)
أحد المتهمين بخطف الأجانب في سوق الجمعة، 17 أغسطس 2022. (مديرية أمن طرابلس)
أحد المتهمين بخطف الأجانب في سوق الجمعة، 17 أغسطس 2022. (مديرية أمن طرابلس)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

خبير أممي يتحدث عن «عمل جبري واسترقاق محتمل» لـ«الأويغور» في شينغيانغ الصينية

خبير أممي يتحدث عن «عمل جبري واسترقاق محتمل» لـ«الأويغور» في شينغيانغ الصينية
التنظيمات السياسية في ليبيا 1952-1969 (1)

التنظيمات السياسية في ليبيا 1952-1969 (1)
بعد خسارة مقعدها في «كونغرس».. تشيني تتعهد بمنع انتخاب ترامب رئيسا

بعد خسارة مقعدها في «كونغرس».. تشيني تتعهد بمنع انتخاب ترامب رئيسا
شاهد في «هنا ليبيا»: تجاهل حكومي للمرضى الليبيين بالخارج

شاهد في «هنا ليبيا»: تجاهل حكومي للمرضى الليبيين بالخارج
أعيان وحكماء الجنوب يتفقون مع «بن قدارة» على 11 إجراء لتنمية مناطقهم (فيديو)

أعيان وحكماء الجنوب يتفقون مع «بن قدارة» على 11 إجراء لتنمية مناطقهم (فيديو)
تركيا تغرد منفردا بـ234 ميدالية في التضامن الإسلامي و8 ميداليات جديدة للعرب

تركيا تغرد منفردا بـ234 ميدالية في التضامن الإسلامي و8 ميداليات جديدة للعرب
دراسة: اهداف عمالقة النفط والغاز «لا تتماشى» مع اتفاقية باريس للمناخ

دراسة: اهداف عمالقة النفط والغاز «لا تتماشى» مع اتفاقية باريس للمناخ
الجفاف يضرب أكبر بحيرة في إيطاليا.. والحكومة تعلن الطوارئ

الجفاف يضرب أكبر بحيرة في إيطاليا.. والحكومة تعلن الطوارئ
«الأناضول»: لا اعتراض بمجلس الأمن على تعيين عبدالله باتيلي مبعوثا إلى ليبيا

«الأناضول»: لا اعتراض بمجلس الأمن على تعيين عبدالله باتيلي مبعوثا إلى ليبيا
طائرة شباب ليبيا تحقق الفوز الأول في البطولة الأفريقية على حساب رواندا قبل مواجهة مصر

طائرة شباب ليبيا تحقق الفوز الأول في البطولة الأفريقية على حساب رواندا قبل ...
ليز تشيني عدوة ترامب اللدودة تواجه خسارة شبه محسومة في وايومينغ

ليز تشيني عدوة ترامب اللدودة تواجه خسارة شبه محسومة في وايومينغ
إبراهيم الكوني يخضع للعلاج بعد تعرضه لكسر في الحوض

إبراهيم الكوني يخضع للعلاج بعد تعرضه لكسر في الحوض
شبح تنظيم «الدولة الإسلامية» يهدد أفغانستان بعد عام من سيطرة طالبان على كابل

شبح تنظيم «الدولة الإسلامية» يهدد أفغانستان بعد عام من سيطرة طالبان على كابل
الأمم المتحدة تعلق على رفض حكومة الوحدة ترشيح السنغالي باتيلي مبعوثا إلى ليبيا

الأمم المتحدة تعلق على رفض حكومة الوحدة ترشيح السنغالي باتيلي مبعوثا إلى ليبيا
قوبلت بسخرية قبل 50 عاما.. «الأوسكار» تعتذر من هندية أميركية

قوبلت بسخرية قبل 50 عاما.. «الأوسكار» تعتذر من هندية أميركية
الصينوفوبيا

الصينوفوبيا
مؤسسة النفط: مشروع مصفاة الجنوب سيرى النور قريبا

مؤسسة النفط: مشروع مصفاة الجنوب سيرى النور قريبا
أمطار غزيرة.. منخفض جوي بارد متوقع على ليبيا الأسبوع المقبل

أمطار غزيرة.. منخفض جوي بارد متوقع على ليبيا الأسبوع المقبل
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
إردوغان يستقبل المشري
إردوغان يستقبل المشري
نورلاند يبحث مع السفير الإماراتي جهود إجراء الانتخابات في ليبيا
نورلاند يبحث مع السفير الإماراتي جهود إجراء الانتخابات في ليبيا
انخفاض طفيف للدولار في السوق الموازية
انخفاض طفيف للدولار في السوق الموازية
النائب العام يكشف مخالفة مالية بوزارة الداخلية
النائب العام يكشف مخالفة مالية بوزارة الداخلية
عون يبحث مع بن قدارة آلية عمل قطاع النفط والغاز
عون يبحث مع بن قدارة آلية عمل قطاع النفط والغاز
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
تعليمات جديدة من الدبيبة بشأن تنفيذ جدول الرواتب الموحد
تعليمات جديدة من الدبيبة بشأن تنفيذ جدول الرواتب الموحد...
هزة أرضية في بنغازي
هزة أرضية في بنغازي...
ضبط عدة أشخاص يقومون بمعاكسة الطالبات أمام المدارس في المرج
ضبط عدة أشخاص يقومون بمعاكسة الطالبات أمام المدارس في المرج...
«المباحث الجنائية» تكشف سبب حريق «صهريج بنت بية»
«المباحث الجنائية» تكشف سبب حريق «صهريج بنت بية»...
بعد إشاعة انتحاره.. شاب مصري وفتاة ليبية يقتلان مواطنا خنقا بسلك كهربائي
بعد إشاعة انتحاره.. شاب مصري وفتاة ليبية يقتلان مواطنا خنقا ......
المزيد
المنفي يفتتح أكاديمية الدراسات الاستراتيجية
المنفي يفتتح أكاديمية الدراسات الاستراتيجية...
مديرية أمن طرابلس: تحرير 5 مختطفين أجانب في سوق الجمعة
مديرية أمن طرابلس: تحرير 5 مختطفين أجانب في سوق الجمعة...
مؤسسة النفط: مليون و213 ألف برميل إنتاج الخام اليوم
مؤسسة النفط: مليون و213 ألف برميل إنتاج الخام اليوم...
عون يبحث مع بن قدارة آلية عمل قطاع النفط والغاز
عون يبحث مع بن قدارة آلية عمل قطاع النفط والغاز...
النائب العام يكشف مخالفة مالية بوزارة الداخلية
النائب العام يكشف مخالفة مالية بوزارة الداخلية...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط