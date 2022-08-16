شاهد في «وسط الخبر»: جلسة برلمانية خاوية في طبرق.. والدبيبة يتناوش مع وزرائه

القاهرة - بوابة الوسط

سلطت الحلقة الجديدة من برنامج «وسط الخبر» على قناة «الوسط» (WTV)، الضوء على الحدثين البارزين اليوم الإثنين، المتمثلين في اجتماع مجلس النواب في مقره بمدينة طبرق، برئاسة نائب رئيس المجلس فوزي النويري، والتي جرى تعليقها إلى غد الثلاثاء، وهو ما تزامن مع اجتماع لمجلس وزارء حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة.

وفي الحدث الأول، اعتبر البعض اجتماع مجلس النواب خاويًا، دون المتوقع، وهي التي ركزت على حادث انفجار صهريج الوقود في بلدية بنت بية، واعتبرها المجلس منطقة منكوبة، وكلف لجنة الصحة بالمجلس متابعة أوضاع مصابي الحادثة، ومخاطبة النائب العام والأجهزة الرقابية بالتعجيل بإحالة تقاريرها لمجلس النواب حول الحادث، فضلا عن مطالبة المؤسسة الوطنية للنفط بالتعجيل بمشروع مصفاة الجنوب ومشاريع التنمية المكانية.

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أما اجتماع حكومة الوحدة الوطنية فقد شهد مناوشة بين الدبيبة ووزير البيئة، متهمًا إياه بـ«السلبية» وبأنه «غير متناغم مع المجموعة»، وطالبه بأن «يكون من الفريق اللي بيحل المشاكل». وفي نهاية الاجتماع، سُمع صوت أحد الوزراء، يتحدث عن وجود «اعتراضات» على محضر التسليم والتسلم دون أن تتضح أية تفاصيل بهذا الخصوص، وعلى الفور انقطع التيار الكهربائي، لكن البث ظل مستمرًا دون صوت، بدا فيه أن هناك حوارًا جانبيًا بين الدبيبة ومن جاوره من الوزراء، موجهين حديثهما للوزير الذي لم توجه إليه الكاميرا، ومع عودة الكهرباء، هاجم الدبيبة الوزير.

وعن أداء مجلس النواب، والمتوقع من الأجسام السياسية الحالية بشأن تقديم أي حل حقيقي للأزمة السياسية، وهل التوتر بدأ يدق في العاصمة طرابلس، على وقع مناوشة الدبيبة، تحدث كل من: الناشط السياسي جمال الفلاح، والباحث في العلاقات الدولية بشير الجويني، والمهتم بالشأن العام الليبي خالد الشارف، والمتحدث باسم مبادرة القوى الوطنية الليبية محمد شوبار.

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