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السني: «حكومة الوحدة» اعترضت على ترشيح السنغالي عبدالله بيتالي مبعوثا أمميا

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 16 أغسطس 2022, 12:02 صباحا
السني: «حكومة الوحدة» اعترضت على ترشيح السنغالي عبدالله بيتالي مبعوثا أمميا
مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة طاهر السني متحدثًا من مقر الأمم المتحدة اليوم الإثنين 15 أغسطس 2022 (صورة من الفيديو)
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قال مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة طاهر السني، اليوم الإثنين، إن حكومة الوحدة الوطنية اعترضت على ترشيح السنغالي عبدالله بيتالي لمنصب المبعوث الأممي إلى ليبيا.

ودعا السني، في تصريح من مقر الأمم المتحدة، نقلته وسائل إعلام، إلى ضرورة أن هناك مفاوضات عميقة وجدية مع الليبيين بخصوص المبعوث الأممي الجديد، حتى نضمن أن العمل مع الوسيط الأممي سيكون ناجحًا.

وتحدث المندوب الليبي عن الصعوبة في تعيين مبعوث خاص إلى ليبيا خلال الفترة الماضية، بسبب بعض المشاكل التي تحول دون الوصول إلى توافق داخل مجلس الأمن، وهو ما أدى إلى مرور ثمانية أشهر دون التمكن من شغل هذا المنصب.

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وأضاف أن الأمين العام للأمم المتحدة كان رشح الجزائري صبري بوقادوم لمنصب مبعوث خاص، لكنه لم يحصل على الإجماع، والآن رشح السنغالي عبدالله بيتالي، لكن حكومة الوحدة الوطنية سجلت اعتراضًا على المرشح الأخير، لكن ليس لشخص المترشح نفسه.

واقترح العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس اسم الوزير السنغالي السابق عبدالله باتيلي، على مجلس الأمن الدولي، لتولي منصب مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، الذي استمر شاغرًا منذ 8 أشهر؛ بسبب الخلاف الروسي-الأميركي.

وتعاني بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، منذ ديسمبر 2021، فراغًا في القيادة بعد استقالة رئيسها السابق، السلوفاكي يان كوبيش، الذي كان يمارس مهامه من جنيف.

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