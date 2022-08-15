السوق الرسمية: ارتفاع الدولار وتراجع الإسترليني

القاهرة - بوابة الوسط

تباينت أسعار أبرز العملات الدولية المتداولة في السوق الرسمية أمام الدينار، اليوم الأحد، مقارنة بتعاملات الخميس.

وارتفع متوسط سعر صرف الدولار إلى 4.86 دينار مقابل 4.85 دينار أمس، حسب النشرة الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي.

وانخفض سعر الجنيه الإسترليني إلى 5.88 دينار مقابل 5.89 دينار أمس، بينما ثبت سعر اليورو عند 4.98 دينار.

استقرار أسعار العملات العربية

وثبتت أسعار الريال السعودي والدرهم الإماراتي والدينار التونسي عند 1.29 دينار، و1.32 دينار، و1.55 دينار، على الترتيب.

ولم يطرأ تغيير على الليرة التركية التي سجلت 0.27 دينار، بينما ارتفع سعر اليوان الصيني قرشًا واحدًا ليسجل 0.72 دينار مقابل 0.71 دينار.