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الأرصاد: كتلة هوائية ساخنة غرب ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 14 أغسطس 2022, 09:21 صباحا
الأرصاد: كتلة هوائية ساخنة غرب ليبيا
حالة الطقس المتوقعة في ليبيا اليوم الأحد 14 أغسطس 2022. (أرشيفية)
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توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية تأثر مناطق غرب ليبيا بكتلة هوائية ساخنة هذا الأسبوع، حيث درجات الحرارة تتجاوز معدلاتها الفصلية لهذا الشهر وتتراوح ما بين 36 و42 درجة مئوية على مناطق الشمال الغربي والجنوب الغربي. بينما تبقى درجات الحرارة ضمن معدلاتها على مناطق شرق ليبيا، وتتكاثر السحب على مناطق الجبل الأخضر مع احتمال هطول أمطار متفرقة غدًا.

رأس إجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة
حالة السماء: صافية.
الرياح: جنوبية غربية إلى متغيرة الاتجاه معتدلة إلى خفيفة السرعة تتحول يوم الغد إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 36 و42 درجة مئوية.

الخليج - سهل بنغازي حتى أمساعد
حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر يوم الغد على مناطق الجبل الأخضر مع احتمال هطول أمطار متفرقة.
الرياح: شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط أحيانًا على المناطق الساحلية والجبل الأخضر.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق بين 28 و33 درجة مئوية.

الجفرة - سبها - غـات - غدامس - الحمادة
حالة السماء: صافية.
الرياح: متغيرة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 38 و41 درجة مئوية، تسجل ارتفاعًا الأيام المقبلة.

الواحات - السرير - تازربو - الكفرة
حالة السماء: صافية.
الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 38 و40 درجة مئوية.

الأرصاد: كتلة هوائية ساخنة غرب ليبيا
الأرصاد: كتلة هوائية ساخنة غرب ليبيا
الأرصاد: كتلة هوائية ساخنة غرب ليبيا
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