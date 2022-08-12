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مؤسسة النفط: تصريحات «بن قدارة» عن مصفاة رأس لانوف جرى تحريفها

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 12 أغسطس 2022, 12:38 صباحا
مؤسسة النفط: تصريحات «بن قدارة» عن مصفاة رأس لانوف جرى تحريفها
فرحات بن قدارة خلال اجتماع سابقة مع رؤساء الشركات النفطية (أرشيفية: مؤسسة النفط)
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قالت إدارة الإعلام بالمؤسسة الوطنية للنفط إن حديث رئيـس مجلس الإدارة فرحات بن قدارة بشأن مصفاة رأس لانوف جرى تحريفها.

وتناقلت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي حديث بن قدارة خلال اجتماع متابعة تنفيذ الميزانيـة الاستثنائية للمؤسسة، وجرى تفسيرها على أنها محاولة «تسويق» لدخول مستثمرين أجانب في المشروع.

مؤسسة النفط: المقصود هـو «سرعة تشغيل المصفاة تفاديًا لتأكلها
لكن إدارة الإعلام بالمؤسسة أوضحت، في بيان، أن المقصود هـو «سرعة تشغيل المصفاة تفاديًا لتأكلها، وهـذا منطق علمي يأتي في إطار الحرص على المصلحة العامة»، مشددة على أن «المصفاة متوقفة منذ سنوات طويلة وبالقرب من البحر، وهي بيئة تساعد على انتشار التآكل، وهو ما يستوجب إنهاء هذا التوقف حتى لا تفقد المصفاة».

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وتابعت أن «المختصين في هذه الأمور يعلمون ذلك جيدًا، وحرصًا على وضع حلول لتشغيل المصفاة، طلب رئيس مجلس الإدارة من فريق قانوني ومالـي وفني عـرض البدائل المتاحة لإنهاء عمليـة إقفال المصفاة وتشغيلها»، حيث سيجرى عرض البدائل المقترحة مـن الفريق على مجلس الإدارة لتقرير أكثرها جـدوى.

مؤسسة النفط: لا مجال للمزايدة علـى وطنيـة مجلس الإدارة
وأشارت إلى أنه «لا مجال للمزايدة علـى وطنيـة مجلس الإدارة»، منوهة بأن لجنة إدارة المؤسسة في اجتماعها مع لجنة إدارة شركة رأس لانوف قدمت لهم الدعم لتشغيل المصانع وتوفير ما يتطلبه ذلك من موارد ودعم فني ومالي.

خلافات سابقة بين الشركة الليبية الإماراتية «ليركو» ومؤسسة النفط
وخلال السنوات الماضية، وقعت خلافات بين بين المؤسسة الوطنية للنفط والشركة الليبية الإماراتية لتكرير النفط (ليركو)، التي تملك وتدير المصفاة، و«ليركو» الأخير مشروع مشترك بين المؤسسة الوطنية للنفط و«تراستا» للطاقة التابعة لمجموعة الغرير الإماراتية.

و28 فبراير 2021، أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، عن صدور حكم لصالحها من محكمة استئناف باريس، في قضية التحكيم المرفوعة بين (ليركو) والمؤسسة، بشأن مصفاة رأس لانوف.

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