«الوطنية للنفط»: حسم نزاع قضائي مع الشركة الليبية - الإماراتية حول مصفاة راس لانوف لصالحنا

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 28 فبراير 2021, 09:18 مساء
قيادات المؤسسة الوطنية للنفط (صفحة المؤسسة).

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم الأحد، حكم محكمة استئناف باريس لصالحها، في قضية التحكيم المرفوعة وفق قواعد غرفة التجارة الدولية ما بين الشركة الليبية - الإماراتية لتكرير النفط (ليركو) والمؤسسة، بشأن مصفاة راس لانوف.

وقالت المؤسسة إن الحكم الصادر عن محكمة باريس «أكد التزام شركة ليركو سداد أكثر من 115 مليون دولار أمريكي للمؤسسة، بالإضافة للفوائد»، وفق بيان نشرته المؤسسة عبر صفحتها على موقع «فيسبوك».

وأوضح البيان أنه «مع إضافة الفوائد حتى يوم 28 فبراير 2021، فإن المبلغ المستحق على شركة ليركو يتجاوز 132 مليون دولار أمريكي»، وتابع أن المحكمة أيدت أيضا «حكم هيئة التحكيم الذي أكد على التزام شركة ليركو المستمر بأخذ أو دفع النفط الخام، و أمرت شركة ليركو بدفع 100 ألف يورو من تكاليف المؤسسة في دعوى محكمة باريس».

ونقل البيان عن رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله قوله: «المؤسسة الوطنية للنفط هي الحارس الأمين على الثروة النفطية الليبية، وإنها لم ولن تتوانى في الدفاع عنها وحمايتها.. وستقوم المؤسسة باتخاذ كل الخطوات اللازمة لتنفيذ حقوقها وفق حكم التحكيم والحكم الصادر عن محكمة باريس».

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