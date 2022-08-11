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الحويج يناقش آلية إعداد المشروع الوطني لخارطة الاستثمار الليبية

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 11 أغسطس 2022, 01:18 صباحا
الحويج يناقش آلية إعداد المشروع الوطني لخارطة الاستثمار الليبية
وزير الاقتصاد والتجارة اجتمع مع رئيس الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة (صفحة الوزارة على الفيسبوك)
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ناقش وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، محمد الحويج، سير العمل وآلية إعداد المشروع الوطني لخارطة الاستثمار الليبية.

جاء ذلك خلال اجتماع مع رئيس الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة الدكتور جمال النويصري، بحضور المدير العام للهيئة بمقر ديوان الوزارة، وفق بيان نشرته صفحة وزارة الاقتصاد على «فيسبوك».

- تدشين منصة خارطة الاستثمار الليبية
- الحويج يتابع المراحل المنجزة في الخارطة الاستثمارية

وأكد الحويج أهمية توزيع الفرص الاستثمارية شاملة لكافة مناطق ليبيا، وفق الموارد الطبيعية بكل منطقة، بما يحقق التنوع الاقتصادي.

واستعرض النويصري الأعمال المنجزة ضمن الخارطة، مؤكداً أن إعداد الخارطة كان بالتنسيق المباشر مع البلديات وتوزيع الفرص الاستثمارية على مستوى ليبيا، ومنها الخدمي، الصناعي، التجاري، التعليمي، الصحي، بما يدعم وزارة الاقتصاد والتجارة في تحقيق التنوع الاقتصادي وتفعيل قطاع الاستثمار.

وفي 28 نوفمبر 2021، دشن الحويج منصة خارطة الاستثمار الليبية، التي تطرح الفرص الاستثمارية بجميع المناطق أمام المستثمريْن المحلي والأجنبي والمجالات المستهدفة، كما تُقدِّم البيانات اللازمة للمستثمرين.

وزير الاقتصاد والتجارة اجتمع مع رئيس الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة (صفحة الوزارة على الفيسبوك)
وزير الاقتصاد والتجارة اجتمع مع رئيس الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة (صفحة الوزارة على الفيسبوك)
وزير الاقتصاد والتجارة اجتمع مع رئيس الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة (صفحة الوزارة على الفيسبوك)
وزير الاقتصاد والتجارة اجتمع مع رئيس الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة (صفحة الوزارة على الفيسبوك)
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