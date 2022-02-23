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الحويج يتابع المراحل المنجزة في الخارطة الاستثمارية

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 23 فبراير 2022, 01:55 صباحا
الحويج يتابع المراحل المنجزة في الخارطة الاستثمارية
جانب من اجتماع وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج مع وكلاء الوزارة ومديري عدد من الجهات التابعة والمستشارين (صفحة الوزارة على فيسبوك)
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اطلع وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، محمد الحويج، على الخارطة الاستثمارية والمراحل المنجزة وآلية استكمالها.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الوزير مع وكلاء الوزارة ورؤساء ومديري عدد من الجهات التابعة والمستشارين، بحضور مديري الإدارات الوزارة، وفق بيان نشرته صفحة الوزارة على «فيسبوك».

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وناقش الاجتماع الصعوبات التي تواجه استكمال الخارطة الاستثمارية وسُبل إنجازها، وآلية التنسيق والتعاون بين الجهات التابعة وذات العلاقة بإعدادها وتنفيذها وفق خطة عمل الوزارة لسنة 2022 م الهادفة لتفعيل قطاعات الاستثمار والتجارة، ودعم المشروعات الصغرى والمتوسطة والمساهمة في تطوير البنية التحتية بكافة القطاعات، بما يدعم الاقتصاد الوطني.

وشدد الوزير على ضرورة تنفيذ الخارطة الاستثمارية وفق الموارد الطبيعية المتوفرة بكل منطقة وتوزيع المشاريع الاستثمارية، بما يحقق التنوع الاقتصادي، وتوطين الصناعات، واستكمالها في أقرب وقت، حتى يتم عرضها على مجلس الوزراء لاعتمادها.

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