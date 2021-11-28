تدشين منصة خارطة الاستثمار الليبية

جانب من المؤتمر التاسع عشر لأصحاب الأعمال والمستثمرين العرب، طرابلس 28 نوفمبر 2021 (صفحة حكومة الوحدة الوطنية على فيسبوك)

دشن وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج، اليوم الأحد، منصة خارطة الاستثمار الليبية، والتي تطرح الفرص الاستثمارية بجميع المناطق أمام المستثمر المحلي والأجنبي والمجالات المستهدفة، كما تُقدِّم البيانات اللازمة للمستثمرين.

جاء ذلك خلال فعاليات ملتقى ليبيا الدولي للاستثمار والمؤتمر التاسع عشر لأصحاب الأعمال والمستثمرين العرب، بالعاصمة طرابلس، والذي تنظمه الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة والاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة بمشاركة نائب رئيس مجلس الوزراء رمضان أبوجناح، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، وفق بيان نشرته صفحة وزارة الاقتصاد والتجارة على «فيسبوك».

- المؤتمر التاسع عشر للمستثمرين العرب يبحث الفرص الواعدة في ليبيا

شهد المؤتمر عقد الجلسة الحوارية الأولى بعنوان «الاستثمار من أجل الاستدامة»، وتمثلت محاورها في خطة الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة؛ لإعداد الخارطة الاستثمارية بالدولة، والفرص الاستثمارية الواعدة، ورؤية الحكومة الليبية للتنمية والاستثمار 2022 – 2030، والقوانين والتشريعات وبيئة الاستثمار في ليبيا، ودور الاستثمار الأجنبي والعربي في إنعاش الاقتصاد الليبي.

حضر فعاليات اليوم الأول من ملتقى ليبيا الدولي للاستثمار عدد من وزراء حكومة الوحدة الوطنية ورؤساء الهيئات والشركات ومديري المصارف التجارية ومحفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار ومجلس التطوير الاقتصادي والاجتماعي وصندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي والبعثات الدبلوماسية العربية والأمين العام لاتحاد الغرف العربية والأمين العام المساعد بجامعة الدول العربية وأصحاب الأعمال والمستثمرين ولفيف من المختصين والمهتمين.

ويشهد المؤتمر مشاركة محلية ودولية كبيرة، وبحضور حوالي 300 شخصية اقتصادية رسمية، خاصة من المستثمرين ورجال الأعمال العرب، من نحو 25 دولة.

للاطلاع على منصة المشروع الوطني للخارطة الاستثمارية الليبية اضغط هنا