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القبض على سارق كاميرات من مصلحة المطارات

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 09 أغسطس 2022, 01:32 صباحا
القبض على سارق كاميرات من مصلحة المطارات
شعار مديرية أمن طرابلس (فيسبوك)
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أعلنت مديرية أمن طرابلس، مساء الإثنين، القبض على سارق كاميرات من مبنى مصلحة المطارات، وجرى استرجاع بعض المسروقات، واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنه، وإحالته لمركز شرطة زاوية الدهماني.

تفاصيل الواقعة، كما ذكرتها صفحة مديرية الأمن على «فيسبوك»، تشير إلى تقدم أحد موظفي مصلحة المطارات ببلاغ يفيد بسرقة كاميراتين نوع كانون، حيث تبين أنهما معروضتين للبيع من خلال إحدى صفحات التواصل الاجتماعي.

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وأضاف البيان أن الغرفة الأمنية المشتركة تابعت موضوع البلاغ، من خلال التحري وجمع المعلومات، حيث جرى التوصل للسارق الذي، بعد تسلله لمبنى المصلحة وسرقته الكاميرات، قام بعرضهما للبيع، وتمكن من بيع إحداهما بمبلغ 6800 دينار، والأخرى بمبلغ ألف درهم.

ونبهت مديرية الأمن المواطنين مما يعرض للبيع عبر صفحات التواصل الاجتماعي، إذ يمكن أن يصبح من يشتري السلعة مسروقة متهما أو يخسر أمواله، بعد استرجاع محل الجريمة.

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