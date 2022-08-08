السطو على مكتب المواصلات في بني وليد

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد

سطا مجهولون على المقر الإداري لمكتب المواصلات في وسط مدينة بني وليد، فجر اليوم الإثنين، وفق ما أعلن رئيس الشؤون الإدارية بالمكتب.

وقال رئيس الشؤون الإدارية بالمكتب، وليد المجوب، في تصريح إلى «بوابة الوسط» إن اللصوص سرقوا جميع أجهزة الحاسوب والطابعات وأجهزة التكييف وبعض المكاتب والأثاث، إضافة للعبث والتكسير وإتلاف الأوراق الخاصة بموظفي المكتب.

سطو على المقرات الحكومية في بني وليد

يشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يتعرض لها أحد المقرات الحكومية في بني وليد للسرقة والتخريب؛ إذ سبق أن تعرض مقر المجلس البلدي ومكتب الصناعات ومكتب صندوق الزكاة مكتب الخطوط الجوية للعبث والاحتراق.

آثار السطو على مكتب المواصلات بني وليد، 8 أغسطس 2022. (بوابة الوسط)