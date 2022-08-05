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«إنفاذ القانون» توقف التعدي على غابة قصر الأخيار.. وتمهل المخالفين 72 ساعة

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 05 أغسطس 2022, 01:16 مساء
«إنفاذ القانون» توقف التعدي على غابة قصر الأخيار.. وتمهل المخالفين 72 ساعة
إزالة التعديات بغابة قصر الأخيار، 4 أغسطس 2022. (إدارة إنفاذ القانون)
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أعلنت إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية إعطاء مهلة 72 ساعة للبدء في عملية الهدم والإزالة للمباني والإنشاءات المخالفة في الغابة العامة بقصر الأخيار.

وقالت الإدارة في بيان مقتضب، إن بعد المواطنين اعتدوا على أراضي الغابة العامة قصر الأخيار البالغ مساحتها 1500 هكتار، واستولوا عليها دون وجه حق، وأقاموا مباني وإنشاءات، وجرفوا التربة وشقوا طرق وحفروا آبار بداخلها.

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وفي مواجهة ذلك، تحركت دوريات إدارة إنفاذ القانون، أمس الخميس، إلى الأرض المعتدى عليها وباشرت أعمال الإخلاء، ووقف التعديات، وحصر المباني المنشأة عليها وإعطاء مهلة 72 ساعة للبدء في عملية الهدم والإزالة.

وأمس الخميس، أعلنت إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية إزالة وهدم المباني المخالفة المتواجدة بمصيف القره بوللي، وذلك تنفيذا لتعليمات النائب العام بشأن إزالة وهدم البناء العشوائي على الأراضي المملوكة للدولة.

إزالة التعديات بغابة قصر الأخيار، 4 أغسطس 2022. (إدارة إنفاذ القانون)
إزالة التعديات بغابة قصر الأخيار، 4 أغسطس 2022. (إدارة إنفاذ القانون)
إزالة التعديات بغابة قصر الأخيار، 4 أغسطس 2022. (إدارة إنفاذ القانون)
إزالة التعديات بغابة قصر الأخيار، 4 أغسطس 2022. (إدارة إنفاذ القانون)
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