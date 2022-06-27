إدارة إنفاذ القانون تمهل أصحاب المباني المخالفة بـ89 موقعا في زليتن 72 ساعة لإخلائها

القاهرة - بوابة الوسط

أمهلت إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية، أصحاب المباني المخالفة بـ89 موقعا في زليتن 72 ساعة لإخلائها قبل مباشرة أعمال الهدم والإزالة المقررة بناءً على تعليمات النائب العام، بحسب ما أعلنته وزارة الداخلية، اليوم الإثنين.

وقالت الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك» إن دوريات إنفاذ القانون استكملت اليوم «تحديد المواقع والمباني المخالفة المتواجدة على الأراضي المملوكة للدولة الواقعة ضمن 89 موقعا بمدينة زليتن للبدء في أعمال الإزالة والهدم بناءً على تعليمات النائب العام».

- إزالة مبانٍ مخالفة وإعادة أراضٍ مملوكة للدولة في زليتن (صور)

- إزالة تعديات على أراض للدولة في زليتن

- إزالة تعديات على أراضٍ للدولة في زليتن (صور)

وأضافت وزارة الداخلية أن دوريات إدارة إنفاذ القانون «أعطت مهلة لأصحاب هذه المباني 72 ساعة لإخلائها والبدء في إزالتها تنفيذا للتعليمات الصادرة في هذا الشأن».

إزالات سابقة على أراضي الدولة في زليتن

وخلال الأسابيع الماضية نفذت الدوريات التابعة لإدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية العديد من عمليات الإخلاء وإزالة المباني المخالفة على الأراضي المملوكة للدولة بعدة مناطق في بلدية زليتن.

دوريات إدارة انفاذ القانون أثناء تحديد المواقع والمباني المخالفة على أراضي الدولة في زليتن. (وزارة الداخلية)

دوريات إدارة انفاذ القانون أثناء تحديد المواقع والمباني المخالفة على أراضي الدولة في زليتن. (وزارة الداخلية)

دوريات إدارة انفاذ القانون أثناء تحديد المواقع والمباني المخالفة على أراضي الدولة في زليتن. (وزارة الداخلية)

دوريات إدارة انفاذ القانون أثناء تحديد المواقع والمباني المخالفة على أراضي الدولة في زليتن. (وزارة الداخلية)

دوريات إدارة انفاذ القانون أثناء تحديد المواقع والمباني المخالفة على أراضي الدولة في زليتن. (وزارة الداخلية)

دوريات إدارة انفاذ القانون أثناء تحديد المواقع والمباني المخالفة على أراضي الدولة في زليتن. (وزارة الداخلية)