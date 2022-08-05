إزالة مبان مخالفة بمصيف القره بوللي (صور)

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية إزالة وهدم المباني المخالفة المتواجدة بمصيف القره بوللي، وذلك تنفيذا لتعليمات النائب العام بشأن إزالة وهدم البناء العشوائي على الأراضي المملوكة للدولة.

وقامت الإدارة، أمس الخميس، بإزالة المخالفات استكمالا لباقي المهام التي شرعت في تنفيذها داخل المصيف خلال اليومين الماضين، على أن تستمر هذه الأعمال لحين إزالة كل المخالفات والبناء العشوائي، وفق بيان مقتضب صادر عن الإدارة.

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ونفذت الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية، خلال الأشهر الماضية، عمليات إزالة المباني العشوائية، في عدة مدن، سواء تلك المقامة على أملاك الدولة أو المقامة بحرم شبكات الكهرباء وخطوط الغاز.

إزالة مباني مخالفة بمصيف القره بوللي، 4 أغسطس 2022. (إدارة إنفاذ القانون)

إزالة مباني مخالفة بمصيف القره بوللي، 4 أغسطس 2022. (إدارة إنفاذ القانون)

إزالة مباني مخالفة بمصيف القره بوللي، 4 أغسطس 2022. (إدارة إنفاذ القانون)

إزالة مباني مخالفة بمصيف القره بوللي، 4 أغسطس 2022. (إدارة إنفاذ القانون)