إيطاليا تمول 3 مشروعات داخل ليبيا للمساهمة في استقرار تدفقات الهجرة

القاهرة - بوابة الوسط

قال موقع «ديكود 39» الإيطالي، اليوم الخميس، إن وزارة الخارجية في روما، تمول 3 مشروعات داخل ليبيا، ضمن حزمة من التدخلات أطلقتها مع صندوق الهجرة بقيمة إجمالية تبلغ 37.2 مليون يورو، وذلك كمساهمة في استقرار تدفقات الهجرة في مناطق شمال أفريقيا والساحل وغرب أفريقيا.

وأضاف الموقع أن وزارة الخارجية الإيطالية أوضحت في بيان أن «الأمر يتعلق بإجراء يؤكد اهتمام إيطاليا فيما يخص مكافحة تهريب المهاجرين ودعم الدول الأكثر تعرضاً لتداعيات تفاقم الأزمة الغذائية في مجال الهجرة».

استراتيجية الهجرة الإيطالية

وأوضح أن هذه المبادرات سيجري تنفيذها «في المجالات ذات الأولوية التقليدية لاستراتيجية الهجرة الإيطالية، مع التركيز على دعم المجتمعات المحلية التي تستقبل المهاجرين في بلدان العبور»، مشيرا إلى أنه «جرى تمويل ثلاثة مشروعات في ليبيا واثنان في النيجر وواحد في منطقة الساحل من أجل تحسين إدارة الحدود ومكافحة الاتجار بالبشر».

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وبالإضافة لذلك، يقول الموقع الإيطالي إن حزمة المشروعات الممولة من وزارة الخارجية ستشمل «أنشطة مختلفة في غرب أفريقيا من بينها تدخلات في نيجيريا وساحل العاج، بهدف تعزيز القدرة على إدارة تدفقات الهجرة».

وأوضحت وزارة الخارجية الإيطالية أنه سيكون هناك أيضاً حملات إعلامية في منطقة الساحل وكوت ديفوار بشأن مخاطر الهجرة غير الشرعية.