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الإرهاب والهجرة والانتخابات في مشاورات التومي مع السفيرة البريطانية

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 04 أغسطس 2022, 03:53 مساء
الإرهاب والهجرة والانتخابات في مشاورات التومي مع السفيرة البريطانية
لقاء التومي مع السفيرة البريطانية، 4 أغسطس 2022. (وزارة الداخلية)
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بحث وزير الداخلية المكلف في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، بدرالدين التومي، اليوم الخميس، مع سفيرة المملكة المتحدة لدى ليبيا، كارولين هورندال، مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، وملف الانتخابات.

وقال بيان لوزارة الداخلية إن الاجتماع، الذي حضره رئيس مكتب الاتصال والتعاون الدولي بالوزارة، العميد يوسف الرابطي، تطرق إلى ملف الهجرة غير الشرعية، والتدريب التخصصي والرفع من مستوى الأداء، والمنافذ البرية، والإنتربول الدولي، وتأشيرة الدخول للأراضي البريطانية.

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وأشار البيان إلى إشادة السفيرة البريطانية بـ«جهود وزارة الداخلية في ظل الظروف التي تمر بها البلاد، مبدية استعداد بلادها للتعاون المثمر وفق المعايير الدولية بما يسهم في الارتقاء بالمستوى الأمني».

لقاء التومي مع السفيرة البريطانية، 4 أغسطس 2022. (وزارة الداخلية)
لقاء التومي مع السفيرة البريطانية، 4 أغسطس 2022. (وزارة الداخلية)
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