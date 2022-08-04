الإرهاب والهجرة والانتخابات في مشاورات التومي مع السفيرة البريطانية

القاهرة - بوابة الوسط

بحث وزير الداخلية المكلف في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، بدرالدين التومي، اليوم الخميس، مع سفيرة المملكة المتحدة لدى ليبيا، كارولين هورندال، مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، وملف الانتخابات.

وقال بيان لوزارة الداخلية إن الاجتماع، الذي حضره رئيس مكتب الاتصال والتعاون الدولي بالوزارة، العميد يوسف الرابطي، تطرق إلى ملف الهجرة غير الشرعية، والتدريب التخصصي والرفع من مستوى الأداء، والمنافذ البرية، والإنتربول الدولي، وتأشيرة الدخول للأراضي البريطانية.

- السفيرة البريطانية تشيد بالحديث مع باشاغا وتدعو لتجنب اللجوء للعنف

- السفيرة البريطانية تدعو لإنجاز الأساس القانوني للانتخابات الليبية «في أقرب وقت»

- تكليف بدرالدين التومي بتسيير مهام وزارة الداخلية

وأشار البيان إلى إشادة السفيرة البريطانية بـ«جهود وزارة الداخلية في ظل الظروف التي تمر بها البلاد، مبدية استعداد بلادها للتعاون المثمر وفق المعايير الدولية بما يسهم في الارتقاء بالمستوى الأمني».

لقاء التومي مع السفيرة البريطانية، 4 أغسطس 2022. (وزارة الداخلية)