السفيرة البريطانية تشيد بالحديث مع باشاغا وتدعو لتجنب اللجوء للعنف

القاهرة - بوابة الوسط

قالت سفيرة المملكة المتحدة لدى ليبيا، كارولين هورندال، إنها ممتنة للحديث مع رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، فتحي باشاغا، بحضور مدير إدارة الشرق الأوسط بوزارة الخارجية البريطانية ستيفن هكي، كجزء من برنامج زيارة الوفد البريطاني إلى ليبيا.

ودعت السفيرة البريطانية إلى ضرورة الحوار الذي يمكّن من العودة إلى الوحدة في ليبيا والتقدم نحو الانتخابات. كما حثت على ضرورة «تجنب اللجوء للعنف من قبل الجميع».

- الدبيبة لمسؤول بريطاني: الحل في ليبيا يكمن في الذهاب المباشر للانتخابات

الدبيبة يستقبل الدبلوماسيين البريطانيين

وأمس الأربعاء، استقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، في مكتبه بديوان رئاسة الوزراء في العاصمة طرابلس، الدبلوماسيين البريطانيين، حيث جدد التأكيد على «أن الحل في ليبيا يكمن في الذهاب المباشر للانتخابات، والضغط على الأطراف المعنية لإصدار القاعدة الدستورية لتتمكن الحكومة من القيام بدورها في إجراء الانتخابات»، وفق المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية.

وأول من أمس الثلاثاء، اجتمع الدبلوماسيان البريطانيان مع وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية، نجلاء المنقوش، في العاصمة طرابلس، حيث أكدت السفيرة البريطانية «ترحيب بلادها بإعادة افتتاح النفط بعد توقفه الفترة الماضية»، داعية إلى «ضرورة العمل على إنجاز الأساس القانوني لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في أقرب وقت ممكن»، وفق بيان صادر عن وزارة الخارجية.