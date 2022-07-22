تكليف بدرالدين التومي بتسيير مهام وزارة الداخلية

القاهرة - بوابة الوسط

قرر رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، تكليف وزير الحكم المحلي، بدر الدين التومي، بتسيير مهام وزارة الداخلية اعتبارا من اليوم الجمعة.

جاء ذلك في رسالة وجهها الدبيبة إلى التومي، وفق المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية، مشيرا إلى أن القرار جاء وفقا لمقتضيات المصلحة العامة.

اشتباكات العاصمة طرابلس

جاء قرار إقالة الوزير السابق اللواء خالد مازن وتكليف التومي بتسيير أعمال وزارة الداخلية بعد اشتباكات اندلعت في العاصمة طرابلس، وبدأت من منطقة الفرناج ثم اتسعت دائرتها لتصل إلى المنطقة المجاورة لسجن «الجديدة» حتى ما يعرف بـ«طريق الشوك»، خلف مركز طرابلس الطبي في منطقة الفرناج والمحاذية لمقر جامعة طرابلس.

واندلعت المواجهات بين عناصر مسلحة من «جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة» وأخرى تابعة لكتيبة «ثوار طرابلس»، نتيجة اعتقال جهاز الردع عنصرا يتبع كتيبة «ثوار طرابلس»، التي يقودها أيوب أبوراس، على ما أفاد شهود عيان «بوابة الوسط».