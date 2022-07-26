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السفيرة البريطانية تدعو لإنجاز الأساس القانوني للانتخابات الليبية «في أقرب وقت»

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 26 يوليو 2022, 03:52 مساء
السفيرة البريطانية تدعو لإنجاز الأساس القانوني للانتخابات الليبية «في أقرب وقت»
المنقوش والسفيرة البريطانية خلال لقاء في العاصمة طرابلس، 26 يوليو 2022. (وزارة الخارجية)
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دعت السفيرة البريطانية لدى ليبيا كارولاين هورندال إلى «ضرورة العمل على إنجاز الأساس القانوني لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في أقرب وقت ممكن». 

وخلال لقاء مع وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش في العاصمة طرابلس، أكدت السفيرة البريطانية «ترحيب بلادها بإعادة افتتاح النفط بعد توقفه الفترة الماضية، الذي سيُسهم في الدفع بعجلة التنمية الاقتصادية في ليبيا»، وفق بيان صادر عن وزارة الخارجية.

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المنقوش والسفيرة البريطانية
واستقبلت المنقوش، اليوم الثلاثاء، سفيرة المملكة المتحدة لدى ليبيا والوفد المرافق لها الذي ضم مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ستيفن هكي ومدير قسم الأمن الدولي بوزارة الدفاع البريطانية، نك قير؛ وذلك في مقر الوزارة بالعاصمة طرابلس. وخُصِّص اللقاء لمناقشة عدد من الملفات والقضايا المشتركة التي تهم الجانبين، خاصة الملفين السياسي والاقتصادي.

يشار إلى أن آخر لقاء للسفيرة البريطانية مع مسؤول بحكومة الوحدة الوطنية كان منذ شهر، إذ استقبلها رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، وأكد خلال اللقاء «ضرورة دعم دور المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز، في جهودها لدعم إجراء الانتخابات، احترامًا لرغبة ما يقارب 3 ملايين ليبي».

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