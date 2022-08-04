إيطاليا وأميركا تدعوان إلى تجنب الإجراءات الأحادية في ليبيا والحفاظ على حياد المؤسسات السيادية

القاهرة - بوابة الوسط

دعت إيطاليا وأميركا الجهات الليبية إلى «تجنب الإجراءات الأحادية المزعزعة للاستقرار، والحفاظ على حياد المؤسسات السيادية».

جاء ذلك على لسان المبعوث الخاص لوزير الخارجية الإيطالي إلى ليبيا، نيكولا أورلاندو، ومدير إدارة شمال أفريقيا في الخارجية الأميركية جوشوا هاريس، حيث يزور الأول واشنطن لإجراء مشاورات مكثفة حول ليبيا، حسب تغريدة على حسابه في موقع «تويتر»، اليوم الخميس.

الدعوة إلى تجنب القرارات الأحادية المزعزعة للاستقرار

وقال أورلاندو إنه اتفق مع هاريس على الأولوية المتقاسمة لدعم العملية التي تيسرها الأمم المتحدة بقيادة ليبيا نحو الانتخابات، باعتبارها السبيل الوحيد للتغلب على الأزمة الليبية الحالية بشكل مستدام.

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وأضاف: «اتفقنا على أن جميع الجهات الفاعلة الليبية يجب أن تتجنب الإجراءات الأحادية الطرف المزعزعة للاستقرار، وأن تواصل الحوار والتسوية كحل وسط مرضي للجميع، وأن تحافظ على حياد المؤسسات السيادية، وتضمن الاستخدام الشفاف وغير المنحاز لجهة لعائدات النفط».