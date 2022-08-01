المبعوث الإيطالي: يجب على قادة ليبيا السعي وراء سلطة تنفيذية موحدة

القاهرة - بوابة الوسط

قال المبعوث الخاص لوزير الخارجية الإيطالي إلى ليبيا، نيكولا أورلاندو، إنه «يجب على القادة الليبيين وضع ليبيا والشعب الليبي في مقدمة اهتماماتهم الخاصة، والسعي وراء سلطة تنفيذية موحدة، ورفض النزاعات والعنف بحزم»، مؤكدًا أن إيطاليا، من جهتها، ستواصل دعم «النهج الذي لا يكل» لمستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا السابقة، ستيفاني وليامز.

جاء ذلك في تعليق نشره المبعوث الإيطالي عبر حسابه على «تويتر»، اليوم الإثنين، ونقلته وكالة الأنباء الإيطالية «نوفا» لمناسبة انتهاء مهمة وليامز التي قادت خلالها جهود الأمم المتحدة للوساطة بين الأطراف الليبية على مدى الأشهر الماضية.

وشكر أورلاندو في تغريدة ثانية وليامز على تفانيها في العمل، معتبرًا أن وساطتها «الكفؤة والحازمة فتحت فصلاً جديدًا مهمًا من الأمل»، مشيرًا إلى أن «السلام والازدهار في ليبيا الموحدة يعتمدان، في نهاية المطاف، على حسن نية قادة البلاد واللاعبين الرئيسيين»، مؤكدًا أن بلاده ستواصل دعم «التزام الأمم المتحدة بالسلام والاستقرار في ليبيا من خلال الانتخابات»، بحسب «نوفا».

- وليامز تعلن انتهاء مهمتها وتوضح محددات التغلب على الجمود السياسي وأزمة السلطة التنفيذية في ليبيا

وليامز تعلن انتهاء مهمتها في ليبيا

وأعلنت وليامز، في بيان نشرته بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبر منصاتها الإعلامية مساء أمس الأحد، انتهاء مهمتها بعد ثمانية أشهر من العمل داخل ليبيا وخارجها، موضحة محددات التغلب على الجمود السياسي الحالي وأزمة السلطة التنفيذية المتكررة خلال العقد الأخير.

محددات التغلب على الجمود السياسي وأزمة السلطة التنفيذية

وأوضحت وليامز: «لا يمكن التغلب على الجمود السياسي الحالي وأزمة السلطة التنفيذية المتكررة إلا من خلال إقرار إطار دستوري توافقي يحدد محطات واضحة، ويؤسس للعقد بين الحاكم والمحكوم، ويضع ضوابط لإنهاء الفترة الانتقالية من خلال الانتخابات الوطنية».

وشددت وليامز في بيانها على أن «مسؤولية جلية تقع على عاتق القادة الليبيين تجاه مواطنيهم والأجيال القادمة لتقديم التنازلات التاريخية اللازمة لإتاحة الفرصة لتحقيق الإنجاز المنشود».