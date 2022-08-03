«الخارجية»: نقل عدد من جرحى «حادث بنت بية» إلى إسبانيا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الأربعاء، عن نقل عدد من المصابين إثر انفجار صهريج وقود فى بلدية بنت بية إلى المستشفيات الإسبانية لتلقي العلاج.

وقدمت الوزارة، في منشور عبر صفحتها على «فيسبوك»، الشكر إلى سفارة إسبانيا لدى ليبيا، نظير تعاون السفير خافيير لاراشي، الذي قالت إنه بذل جهودًا كبيرة واستثنائية ومساهمته بإجراء التسهيلات وإصدار التأشيرات لعدد من الجرحى.

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وأضافت أن عملية نقل الجرحى بشكل سريع إلى المستشفيات الإسبانية، جاءت بالتنسيق مع السفير الليبي في إسبانيا وليد أبو عبدالله.

وأمس الثلاثاء قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبد الحميد الدبيبة، إنه جرى التنسيق لإيفاد مصابي انفجار «بنت بية» إلى دول تونس وإسبانيا وإيطاليا. كما وصل عدد من المصابين إلى إلى مستشفى القوات المسلحة المصرية في العاصمة القاهرة قادمين من مدينة بنغازي لتلقي العلاج.