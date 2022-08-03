توقيع اتفاقية تعاون علمي بين مستشفيي «بن سينا» بسرت و«العافية» بالجفرة

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي

وقعت إدارة مستشفى «بن سينا التعليمي» في سرت ومستشفى «العافية» العام بمدينة هون في بلدية الجفرة، اليوم الأربعاء، على محضر اتفاق للتعاون العلمي ببن الجانبين.

وقالت مصادر من مستشفى «بن سينا» لـ«بوابة الوسط» إن الاتفاقية وقعها عن إدارة المستشفى رئيس قسم الأمراض الجلدية الدكتور فتحي الكاسح، ومدير عام مستشفى «العافية» بمدينة هون الدكتور فؤاد علي العربي، بحضور نائب المدير العام للمستشفى الدكتور جادالله درياق.

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وأوضحت المصادر أن الاتفاقية تنص على تبادل الخبرات والزوار بين الطرفين وتنظيم اللقاءات العلمية والطبية والمؤتمرات ومختلف الأنشطة العلمية، بالإضافة إلى تبادل المطبوعات والمنشورات العلمية والتعاون المشترك في مجال الصيدلة.

وأضافت المصادر أن الجانبين اتفقا على عقد اجتماع دوري بين الطرفين لمتابعة تنفيذ ما جرى الاتفاق عليه في محضر الاتفاق الموقع اليوم.

رئيس قسم الأمراض الجلدية بمستشفى ابن سينا بسرت ومدير عام مستشفى العافية بهون يوقعان اتفاقية تعاون علمي. (الإنترنت)