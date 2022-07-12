عميد بلدية سرت يستطلع احتياجات مستشفى «ابن سينا» التعليمي

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي

زار عميد بلدية سرت مختار المعداني مستشفى بن سينا التعليمي، لمتابعة سير العمل بالمرافق الصحية الإيوائية التي تقدم خدماتها الطبية والعلاجية للمرضى والمترددين.

ورافقه خلال الجولة مدير عام مستشفى بن سينا الدكتور علي الجروشي ومساعده الدكتور جادالله درياق، وعدد من المشرفين، حيث أكد عميد البلدية دعم المستشفى للتغلب على بعض العراقيل التي تواجههم.

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وقال مدير مكتب الإعلام ببلدية سرت محمد الأميل لـ«بوابة الوسط» إن جولة عميد بلدية سرت شملت أقسام العناية الفائقة والإسعاف والأطفال والباطنة والجراحة الإيوائية، لمتابعة الحالات المرضية والاطمئنان عل أوضاعهم الصحية، وتقديم التهاني بمناسبة عيد الأضحى.