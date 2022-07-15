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استئناف عمل وحدة قسطرة القلب بمستشفى بن سينا التعليمي في سرت

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي الجمعة 15 يوليو 2022, 01:54 صباحا
استئناف عمل وحدة قسطرة القلب بمستشفى بن سينا التعليمي في سرت
إجراء عملية قسطرة استكشافية لمرضى القلب بمستشفى بن سينا التعليمي (بوابة الوسط)
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أكد رئيس قسم عناية القلب بمستشفى بن سينا التعليمي بسرت الدكتور محمد أبوبكر، استئناف العمل بقسم قسطرة القلب بالمستشفى، بعد إجراء صيانة جهاز القسطرة القلبية وتجهيز الوحدة، بعد توقف دام لسنوات عديدة.

وقال رئيس قسم عناية القلب بالمستشفى لـ«بوابة الوسط»، إن الهدف من ذلك هو تخفيف المعاناة التي كان يعانيها المرضى من مدينة سرت في السفر لخارج المدينة وخارج ليبيا، وارتفاع تكاليف العلاج.

- استعدادات لاستئناف العمل بوحدة القسطرة القلبية بمستشفى ابن سينا في سرت

وقال مساعد مدير عام مستشفى بن سينا التعليمي بسرت إخصائي أمراض القلب جادالله درياق، إن الفريق الطبي بقسم عناية القلب بالمستشفى نجح أمس فى إجراء القسطرة القلبية لعدد من المرضى بسرت وخارجها برئاسة الدكتور محمد أبو بكر أخصائي القلب والأوعية الدموية، رئيس قسم القلب، وإجراء عمليات القسطرة التشخيصية لـ15 حالة مرضية.

ورافقهم في إجراء العمليات طاقم طبي تكون من الأخصائيين: د.جاد الله درياق، د.هيثم أبو غرسة، د.سناء سلطان، د.فوزية أبو عافية.

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