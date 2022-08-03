خبير اقتصادي ينتقد صمت الحكومة و«المركزي» عن البطالة والتضخم

القاهرة - بوابة الوسط

انتقد خبير اقتصادي ليبي ما وصفه بـ«صمت» المؤسسات الاقتصادية في ليبيا عن مشكلتي البطالة والتضخم، وتساءل عن دور الحكومة ممثلة في وزارتي المالية والاقتصاد بحكومة الوحدة الوطنية وكذلك المصرف المركزي في معالجة هذه المشكلات.

ودعا الخبير الاقتصادي د.عطية الفيتوري الحكومة والمصرف المركزي إلى الإعلان عن خطتهما لكيفية مواجهة البطالة والتضخم، والتنسيق بينها لتحقق السياسات النقدية والمالية والتجارية أهدافها، معبرا عن دهشته من عدم حديث «أي مسؤول في الحكومة أو المصرف المركزي عن دور مؤسسته في التصدي لهاتين المشكلتين».

باحثين عمل وتضخم في ليبيا

وقال «لا أحد يتكلم عن عشرات الآلاف من خريجي الجامعات والمعاهد وكيف سيتم استيعابهم في سوق العمل، ولا أحد يتكلم عن التضخم الذي أدى إلى انخفاض القوة الشرائية للدينار، وبالتالي اتساع شريحة الفقراء في بلد النفط».

وأضاف الفيتوري «قد تكون أدوات السياسة النقدية التي تقع تحت سلطة المصرف المركزي أكثر تأثيرا في التضخم، كما أن الأدوات المتاحة للحكومة قد تكون أكثر فعالية وتأثيرا في معالجة البطالة»، لكنه أضاف أن «هناك تداخلا بين هاتين المشكلتين وبالتالي يجب معالجتهما معا، أي في الوقت نفسه».

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وتابع «إن مشكلتي التضخم والبطالة يمكن أن تولِّدان مشكلات جانبية مثل عجز ميزان المدفوعات، وعجز الميزانية العامة، وارتفاع وتوسع شريحة الفقراء، وسوء توزيع الدخل، وغيرها من المشاكل الاجتماعية».

أ سعار الغذاء ارتفعت بنسبة 16%

ووفق بيانات دولية، شهدت أسعار الغذاء في ليبيا زيادة بنسبة 16% بعد تفجر الأزمة الأوكرانية، على الرغم من عائدات النفط، وفق التقييم المشترك الذي أجرته مبادرة «ريتش» وبرنامج الأغذية العالمي. وتوقع تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي، ارتفاع نسبة التضخم في ليبيا إلى 3.7% العام الجاري.

في الوقت نفسه، لا يوجد رقم دقيق لمعدل البطالة في ليبيا، كما لا توجد بيانات للعاملين بالقطاع الخاص، وفق وزير العمل بحكومة الوحدة الوطنية، رضا العابد، الذي قال إن عدد الباحثين عن العمل في ليبيا المسجلين بالمنظومة بلغ إلى 220 ألف شخص، في حين قال وزير القوى العاملة، رضا العابد، إن «البطالة في ليبيا بطالة مقننة، بحيث لا توجد لدينا بطالة بمسمى البطالة»، وأضاف أن «أغلب الشباب لديهم وظائف سواء في القطاع الخاص أو في الدولة.