وزير العمل يوضح أسباب بطء برامج تدريب الباحثين عن عمل

القاهرة - بوابة الوسط

قال وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة علي العابد الرضا، إن الروزنامة التدريبية للباحثين عن العمل في ليبيا «تسير بنسق جيد»، لكنه أشار إلى أن «إجراءات ديوان المحاسبة وتقييد الرقابة المالية المصاحب لها هو الذي يعيق انسيابية البرامج، وتفعيلها بشكل متناسق وسريع».

وأوضح العابد، في مقابلة مصورة مع منصة «حكومتنا» أن «الروزنامة التدريبية إحدى توصيات خطة الـ100 يوم لحكومة الوحدة الوطنية، التي تهدف إلى تدريب الشباب على التخصصات المهنية والحرفية». وأشار إلى خطط الوزارة للتدريب «في مصنع الحديد والصلب مصراتة ومركز رفع الكفاءة بالزاوية ومركز تدريب مشروع النهضة الصناعي ببنغازي وهيئة التصنيع العسكري».

وفي الخامس من يوليو، بحث علي العابد مع سفير كوريا الجنوبية لدى ليبيا، لي سانغ يو، التعاون المشترك خصوصًا في مجال التدريب والتكوين المهني. وفي يناير الماضي، بحث أيضًا إطلاق مشاريع وبرامج تدريب بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي خصوصًا في مجال التدريب غير التقليدي كالوظائف الرقمية التي توفر فرص عمل وتفتح الباب للشباب من الذكور والإناث في مختلف البلديات البعيدة والذين يواجهون بعض التحديات في الحصول على فرص عمل.