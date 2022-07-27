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العابد يكشف عدد الباحثين عن العمل وطبيعة البطالة في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 27 يوليو 2022, 01:54 صباحا
العابد يكشف عدد الباحثين عن العمل وطبيعة البطالة في ليبيا
وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة علي العابد الرضا. (لقطة مثبتة من تسجيل مصور - حكومتنا)
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قال وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، علي العابد، إن عدد الباحثين عن العمل المسجلين بالمنظومة تقلص من 340 ألفًا إلى 220 ألف باحث، مشيرًا إلى أن عدد الموظفين في الدولة يفوق مليونين و400 ألف موظف.

العابد: أغلب الشباب موظفون
وأكد العابد، في لقاء بثته منصة «حكومتنا» على «فيسبوك»، عدم وجود رقم دقيق لمعدل البطالة في ليبيا، كما لا توجد بيانات للعاملين بالقطاع الخاص، غير أن «البطالة في ليبيا بطالة مقننة، بحيث لا توجد لدينا بطالة بمسمى البطالة»، لافتا إلى أن «أغلب الشباب لديهم وظائف سواء في القطاع الخاص أو في الدولة».

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وتحدث الوزير عن برامج تدريب المواطنين مع الشركات الأجنبية وإدماجهم في القطاع الخاص في جميع مناطق ليبيا، حيث توجد خطة لتدريب الباحثين عن العمل في ثلاث مواقع، الأول مصنع الحديد والصلب بمصراتة، والثاني مركز رفع الكفاءة بالزاوية، والثالث مركز تدريب مشروع النهر الصناعي في بنغازي.

العابد: حملة تفتيش عمالي قريبا
ولفت العابد إلى قرب إطلاق إطلاق حملة تفتيش عمالي، بعد تفعيل منظومة ربط جميع المكاتب على مستوى ليبيا، موضحا أن ثمة خطة لحصر وضبط العمالة الوافدة، لكن الأمر يحتاج دعم وتوفير امتيازات ومكافآت للمفتشين العماليين، منوها في هذا الصدد إلى وجود ميزانية خاصة بهذا الموضوع لدى ديوان المحاسبة.

إدماج الشباب المنضمين بالمجموعات المسلحة
وأشار أيضًا إلى برنامج إدماج الشباب المنضمين بالمجموعات المسلحة، باعتباره أحد المشاريع الأساسية لدعم استقرار ليبيا، وهي مبادرة تستهدف تأهيل وإعادة إدماج الشباب المنضوين تحت التشكيلات المسلحة في صفوف العمل، ليس بالضرورة ضمهم لوزارتي الدفاع أو الداخلية، ولكن تدريبهم وضمهم للوظائف المدنية والمهنية.

وفي 23 أكتوبر 2021، أطلقت الوزارة مبادرة تستهدف تأهيل وإعادة إدماج الشباب المنضوين تحت التشكيلات المسلحة في صفوف العمل، حيث أشارت وقتها إلى «تشكيل لجان فرعية، وعقد اجتماعات بحضور رئاسة الأركان ووزارة الداخلية وأيضًا البرنامج الليبي لإعادة التأهيل بشأن وضع الخطط الكفيلة».

وأعاد العابد التذكير بالمبادرة في 27 سبتمبر 2021، حين أعلن إلزام الشركات المشاركة في برنامج إعادة الإعمار بتخصيص 30% من قوة العمل لديها لليبيين، وفق القوانين والتشريعات المنظمة لسوق العمل في ليبيا، قائلاً: «أي شركة تستجلب عمالة تلتزم بتشغيل 30% من الليبيين الباحثين عن العمل، بالإضافة إلى 20% للتدريب».

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